Radio RDS, Top Employers anche nel 2018

RDS 100% Grandi Successi si conferma Top Employers anche nel 2018. Come già nel 2017, infatti, l’emittente di Eduardo Montefusco, che quest’anno compie 40 anni e conta poco meno di 300 dipendenti, rientra nella stretta cerchia delle aziende riconosciute eccellenti, non solo per l’ambiente di lavoro, ma anche per il percorso di formazione, la crescita professionale, personale e umana dei dipendenti.

Tra i parametri analizzati per certificare le aziende Top Employers ci sono l’ambiente stimolante e costruttivo, gli investimenti in formazione e sviluppo, la pianificazione delle carriere, la valorizzazione del merito, politiche retributive personalizzate e una cultura aziendale all’ avanguardia. La certificazione in seguito a una lunga e approfondita analisi supportata da elementi oggettivi e dati di documentazione che prende in esame oltre 600 Best Practice e politiche in 9 aree HR.

Nel corso degli anni RDS 100% Grandi Successi ha lavorato per costruirsi un’identità sempre più riconoscibile sul mercato come Entertainment Company, rivoluzionando l’idea classica di radio fino a diventare un “media” all’avanguardia, la cui fruizione attraversa ormai format cross-mediali – social, web, radio, eventi sul territorio - che godono dell’attenzione di una concessionaria esclusiva per il gruppo (RDS ADVERTISING). La strategia chiave che ha decretato il successo di RDS 100% Grandi Successi come Top Employers 2018, ruota intorno al talento e alla costante ricerca e sviluppo nell’ottica delle politiche interne di Welfare; non a caso è l’unica media company ad aver ricevuto tale riconoscimento.

In questa ricerca gioca un ruolo fondamentale la formazione, alternata tra momenti in aula – per acquisire e migliorare in particolare gli strumenti e le competenze in ambito digital – e momenti di formazione di training on the job, centrate sul progetto pilota di reverse mentoring: gli junior, con forte competenza digitale, affiancano i colleghi senior per condividere le conoscenze e i nuovi strumenti legati alla tecnologia, ai social media ed alle nuove tendenze, applicandoli già della quotidianità del lavoro. Onboarding è un’altra delle parole chiave dietro il successo aziendale di RDS 100% Grandi Successi.

I dipendenti neo-assunti trovano a loro disposizione una piattaforma costruita ad hoc - dall’interfaccia semplice ed intuitiva - in cui vengono raccolte tutte le informazioni utili per un primo giorno "senza stress". Il sistema è attivato prima dell’ingresso ufficiale in azienda e mantenuto durante l’anno, periodo in cui si svolgono verifiche programmate e condivise per valutare le performance dei lavoratori nell’ottica della crescita personale e professionale. L’attenzione per i propri dipendenti passa anche attraverso una politica di welfare innovativo che garantisce, tra le altre cose, un servizio di prevenzione sanitario gratuito.

Questo va da inserirsi in un sistema di rewarding che RDS 100% Grandi Successi continua ad implementare e che mira a premiare i successi e gli obiettivi raggiunti dai propri dipendenti, andando incontro alle loro specifiche necessità ed interessi. A rendere RDS 100% Grandi Successi meritevole del riconoscimento Top Employers 2018 c’è anche la ridefinizione di ambiente di lavoro, non più confinato alle consuete scrivanie, ma che si estende al verde di un parco protetto, percorribile anche in bicicletta, e che si avvale di una palestra e di un’area zen-creativa, dove idee e progetti possono nascere, essere condivisi e prendere il volo fino a realizzarsi.