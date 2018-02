Radio Romeo And Juliet è nata "The Radio Of Love"

E' nata Radio Romeo and Juliet – The Radio Of Love: una radio dallo spirito internazionale dedicata all’Amore, con una selezione musicale d’atmosfera, dai toni lounge e soft, colonna sonora perfetta per i momenti speciali. Il suo battesimo è avvenuto nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati.

La radio nasce da un’idea di Giuseppe e Adelaide Grigolini, già fortemente presenti nel settore del food italiano con il marchio Speedy Pollo, supportata nella gestione operativa dal team di RTL 102.5 che con la propria squadra cura tutta la parte tecnica, di comunicazione e di messa in onda del prodotto. La città di origine di questa radio è Verona, per antonomasia luogo dell’Amore, cornice del mito shakespeariano di Romeo e Giulietta.

"Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto di questa nuova radio. – dichiara il Presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci – Sia per la grande stima che nutriamo nei confronti della famiglia Grigolini, che per il rapporto che ci lega alla città di Verona che ha nell’Arena uno dei palchi più prestigiosi per la musica mondiale".

"Ho cresciuto questa passione per la musica attraverso i miei viaggi e le mie ‘ricerche di tendenza’ tra tra Bali, Ibiza, Amsterdam e Berlino - aggiunge Adelaide Grigolini, che si occuperà della direzione artistica e della selezione musicale della radio – oggi sono onorata di poter condividere tutto questo con un pubblico così vasto grazie all’altissimo valore del team di RTL 102.5".

Radio Romeo And Juliet è disponibile nel bouquet delle web radio di www.rtl.it e all’indirizzo www.radioromeoandjuliet.com, in digital radio DAB+ e attraverso la nuova app per smartphone e tablet disponibile gratuitamente.