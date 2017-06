Rai, 5 canali radio digitali specializzati

La Rai ha deciso di investire nella radiofonia digitale e lancia 5 canali radio specializzati, come spiega primaonline. Ecco Rai Radio Tutta Italiana, un canale di flusso legato alla musica italiana, quella storica e quella emergente; ancora musica, quella antica e operistica, per Rai Radio Classica, quindi Rai Radio Live spazierà dai grandi concerti al racconto del territorio. Rai Radio Kid parlerà ai bambini dai 2 ai 10 anni con contributi audio, musica e social; e per chi volesse riascoltare i programmi cult del passato – da ‘Gran varietà’ a ‘Tutto il calcio minuto’ per minuto – ci sarà Rai Radio Techeté che disporrà di tutto l’archivio radiofonico e televisivo della Rai.