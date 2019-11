Rai, a Salini l'interim di Rai2. L'a.d. prende il posto di Freccero

L'ad Rai Fabrizio Salini assumerà la direzione ad interim di Rai2, dove il contratto di Carlo Freccero scadeva oggi. E' quanto si apprende al termine della riunione del Consiglio di amministrazione. L'incertezza sulle risorse - con un emendamento alla manovra in valutazione in parlamento su un ulteriore prelievo all'extragettito del canone - che mette a rischio la realizzazione del piano industriale insieme ad alcune resistenze politiche, in particolare pentastellate, sui nomi ipotizzati per il dopo Freccero hanno 'bloccato' le nomine che erano attese nella riunione di oggi, ma per cui Salini non aveva presentato i cv dei candidati entro la scadenza fissata a ieri. Nel corso della riunione, oltre a ringraziare Freccero per il lavoro svolto, sono stati auditi Roberto Nepote, direttore marketing, e Roberto Sergio, direttore Radio Rai.