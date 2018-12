Rai, arrivano le new entry: i portavoce. Per Foa un ex della squadra di Silvio

In viale Mazzini è tempo di new entry. Dopo l'arrivo dei nuovi direttori di reti e tg, iniziano in fatti ad arrivare i fedelissimi dei nuovi capi, quasi tutti esterni.

Il neo presidente, Marcello Foa, ha prima preso come capo staff Pierpaolo Cotone, ex direttore dell'ufficio legale, cui ha proprogato il ricco contratto da 240mila euro annui per due anni. La nomina, secondo quanto riferisce il Fatto Quotidiano, ha destato più di qualche critica, visto che Cotone era pronto ad andare in pensione.

Come portavoce Foa ha scelto invece Marco Ventura, capo autore di Uno Mattina (da esterno), ex inviato del Giornale e membro dello staff di Silvio Berlusconi dal 2008 al 2011.

Anche Salini ha scelto due esterni, stando al Fatto Quotidiano: come portavoce Marcello Giannotti, che arriva dall'agenzia Mn Italia e con un passato in Tim Sky e Stand by me, e per i nuovi progetti televisivi Alberto Matassino, ex Fox ora in Fandango.