Rai, bufera sugli sprechi. Anzaldi (Iv): "Fico e Casellati intervengano"

Mentre si attende la sfida all'Ok Corral del prossimo 17 ottobre in CdA, su Viale Mazzini cade una tegola piuttosto pesante, relativa alla gestione finanziaria della Rai. Secondo il quotidiano La Notizia diretto da Gaetano Pedullà, infatti, alla Presidente del Senato Casellati e al Presidente della Camera Fico sarebbe stata inviata l'ultima relazione della Corte dei Conti, sottolineando gravi sprechi e mancanze nell'amministrazione del Personale nel Servizio Pubblico Radiotelevisivo.

Il deputato renziano Michele Anzaldi, Segretario della Vigilanza Rai, invitando il presidente della Commissione di Vigilanza Rai Alberto Barachini a chiedere a Fico e Casellati di far avere al più presto alla Commissione copia della suddetta relazione, scrive su Facebook: "L’allarme lanciato dalla Corte dei Conti dovrebbe portare i consiglieri di amministrazione a riflettere con attenzione sull’infornata di esterni che è stata decisa negli ultimi mesi, in particolare su reti come Rai1, e su eventuali decisioni future, come la creazione di nuove direzioni e le incongruenze sul progetto del nuovo Canale Istituzionale, di cui non è chiara ancora l’eventuale integrazione con Rai Parlamento e Gr Parlamento così come la collocazione in una numerazione che potrebbe arrecare un danno a Rainews".

Per essere precisi, con l'avallo del Mise al piano industriale dell'Ad Fabrizio Salini, dovrebbe partire infatti, fra le altre cose, la procedura di nomina di nove nuovi direttori "orizzontali", che di fatto andrebbero a esautorare gli attuali tre direttori di rete sottraendo loro poteri, budget e autorità decisionale e trasformandoli in semplici "passacarte". La notizia della suddetta Relazione della Corte dei Conti giunge dunque in un clima già infuocato nel quale i partiti stanno assaltando la "diligenza" Rai per spartirsene le nove nuove ghiotte poltrone, con ombre non soltanto giallo-rosse, per continuare la metafora Western, ma anche proiettate dai partiti dell'Opposizione, con la Lega fermamente determinata a mantenere praterie più ampie possibili e Fratelli D'Italia e Forza Italia tesi a riconquistarle. La freccia avvelenata scagliata dalla Corte dei Conti, influenzerà lo showdown del CdA del 17 ottobre? E come entreranno in gioco i Presidenti delle Camere? La sfida al Forte Apache della Rai si fa sempre più accanita.