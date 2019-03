Rai, disastro calcio: perché Juventus-Atletico Madrid è finita su Sky?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 13 marzo hanno visto Rai1 perdere la sfida con Canale 5, trasmettendo la partita Bayern di Monaco-Liverpool contro il nuovo programma di Barbara D'Urso, Live. In sovrapposizione, Barbarella ha surclassato l'incontro di Champions, portando acqua al mulino dell'Ammiraglia Mediaset.

Lasciando per un momento da parte le performance Auditel, ci si domanda come mai un incontro con in lizza due squadre straniere finisca in prime time su Rai1 e invece il match Juventus-Atletico Madrid debba andare in onda su Sky e non sull'Ammiraglia del Servizio Pubblico.

E dire che l'ex Dg Mario Orfeo, nel maggio 2018, sosteneva che la Rai sarebbe stata "protagonista della prossima stagione". Si è visto martedì sera com'è stata protagonista, non trasmettendo gli Ottavi di Finale di Champions - e per giunta con l'attesissima partita di ritorno tra Juventus e Atletico Madrid dopo la sconfitta della prima in andata. Su Sky ha fatto il botto con l'11,1% di share, e mandata in onda su Rai1 avrebbe raggiunto come minimo il 35%, stradoppiando i risultati della partita di ieri sera.

Si centuplicano intanto in rete i messaggi di telespettatori che criticano pesantemente il fatto che la Rai abbia non soltanto perso la Formula 1 ma che si veda soffiare anche partite di calcio importanti come quella dell'altro ieri, abdicando pesantemente e di fatto al ruolo di servizio pubblico.

A margine, bisogna anche far notare che la faccenda del calcio trasmesso o meno in prima serata su Rai1 s'inserisce poi violentemente nella faida tra Carlo Freccero e Bruno Vespa, che per rispondere alle accuse di dispotismo lanciategli dal primo ha dichiarato che, a orari inverecondi, parte spesso dal 4% di share lasciatogli dai commenti alle partite di calcio. Sicuramente, con il traino della Juventus, martedì Porta a Porta avrebbe fatto ben oltre il 12% che ha ottenuto. A tutto vantaggio di Mamma Rai, che in tal caso avrebbe spopolato in prime time e anche in seconda serata.

Ma a parte le diatribe tra il direttore di Rai2 e il conduttore di Porta a Porta, è senz'altro triste vedere il Servizio Pubblico in veste di attore di secondo piano per quanto riguarda il grande sport in Tv, quanto invece gongolano Mediaset, vedi Mondiali dell'anno scorso, e Sky. Ma protagonista de che?