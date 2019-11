Rai, Fenesia Calluso addetto stampa del presidente Foa

La comunicazione del presidente della Rai, Marcello Foa, si è rafforzata in questi giorni con l’arrivo al settimo piano di Fenesia Calluso nel ruolo di addetto stampa. Giornalista in Rai dal 2004, inviata in aree di crisi, è stata per 12 anni redattrice di Radio Rai, da poco più di uno era approdata al Tg1 e adesso è distaccata alla presidenza. La Calluso - scrive www.primaonline.it - è anche ufficiale della riserva selezionata dell’esercito, con un’esperienza di missioni all’estero e per 5 mesi, nel 2011, direttore in Afghanistan della Radio del comando italiano a Herat.

Fenesia Calluso affiancherà Marco Ventura, che mantiene il ruolo di consigliere esperto del Presidente per la comunicazione, con contratto di consulenza con la Rai in cui è potenziato il ruolo che da anni ricopre come capo autore di Unomattina.