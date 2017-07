Rai, Giletti fatto fuori da Orfeo. Il dg incontra la Gabanelli

Rai: dg, "Giletti ha lasciato cadere nostre offerte"; e' divorzio

Ormai e' divorzio pressoche' fatto tra Rai e Massimo Giletti, il che equivale a dire che il conduttore e' sul mercato. Oggi in Cda il direttore generale Mario Orfeo ha riferito che a Giletti era stata avanzata la proposta di curare una serie di prime serate al sabato sera, proseguendo cosi' un percorso gia' avviato e che aveva anche registrato successo di ascolti, ma a questa proposta non era seguita alcuna risposta. Di qui il tempo ormai scaduto per Giletti per quanto riguarda la sua collaborazione con l'azienda di viale Mazzini. Orfeo ha anche sottolineato che la decisione di togliere L'Arena dal palinsesto domenicale di Rai1 era stata una sua scelta editoriale, perche' non ne condivideva l'impostazione, e se ne e' quindi assunto pienamente la responsabilita'. Tra i consiglieri si registra il commento di Franco Siddi, il quale sottolinea "la correttezza e la chiarezza con cui ha operato il direttore generale".

RAI, INCONTRO ORFEO-GABANELLI

Nel frattempo in giornata il dg Rai Mario Orfeo dovrebbe incontrare Milena Gabanelli per interloquire con lei su alcune proposte avanzatele di recente. A tal proposito, in particolare, oggi il direttore generale della Rai, nel corso del consiglio, avrebbe detto che Milena Gabanelli è una risorsa che la Rai non deve perdere ed anche che il digitale è un'esigenza condivisa. Esigenza che, però, deve essere parte di un piano editoriale che risponda ad una strategia complessiva.