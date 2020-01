Rai, il Ministro Gualtieri riconferma l'Ad Salini, ma qual è la contropartita?

Mentre il Paese elabora l'esito delle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria, che non hanno visto il trionfo annunciato della Lega e che nella prima regione hanno addirittura assistito alla vittoria schiacciante del candidato del Centrosinistra Stefano Bonaccini sulla leghista Lucia Borgonzoni, ecco che il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e l'Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini si sono incontrati.

Un "cordiale colloquio" fra i due che ha visto la discussione di temi fondamentali quali pluralismo, ascolti e pubblicità, sviscerando le possibili "soluzioni da mettere in campo per collaborare a una più certa e celere implementazione del nuovo piano industriale 2019-2021".

Gualtieri e Salini, si apprende da fonti del Mef, hanno anche trattato la "garanzia di imparzialità e pluralismo nell'informazione e negli approfondimenti, la sfida per gli ascolti e la raccolta pubblicitaria, l'individuazione delle risorse necessarie per l'acquisto dei diritti di trasmissione dei due grandi eventi sportivi del 2020, gli Europei di Calcio e le Olimpiadi".

Fin qui la zuccherosa narrazione ufficiale, ma è chiaro che l'Ad Salini - che si aspettava di essere mandato a casa - si è visto riconfermato per un semplice motivo: le nomine dei direttori dei Tg attese per il prossimo CdA previsto per il 30 gennaio. Nomine che vedono lo spauracchio dei grillini - ormai precipitati a numeri da prefisso telefonico - Mario Orfeo in pole position per il Tg3. Con la disfatta dei pigmalioni di Salini, i 5 stelle precipitati inesorabilmente a numeri da prefisso telefonico, è evidente che il veto a Orfeo è venuto meno e che il Pd - nelle istituzionali vesti del Ministro Gualtieri - ha chiesto che la sua nomina venga formalizzata. Ora si tratta di capire se i dem non tentino di giocare al rialzo - con un Salini ormai indebolito dalla caduta in disgrazia del M5s - e non puntino al colpaccio, ovvero esigere per Orfeo alla direzione del Tg1, lasciando Giuseppina Paterniti (in quota m5s) al Tg3 e al - blindatissimo - Gennaro Sangiuliano (Centrodestra) al Tg2. Vi terremo informati.