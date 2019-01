Rai, il progetto di Freccero: "Voglio riportare in tv satira e Luttazzi"

Rai2: Freccero, voglio riportare in tv la satira e Luttazzi

Daniele Luttazzi e la sua satira potrebbero presto tornare in Rai, in particolare su Rai2. Lo ha detto Carlo Freccero, direttore della rete, in conferenza stampa nella sede di viale Mazzini. "E' finita l'epoca di Berlusconi, e' finita l'epoca di Renzi, e ci mancherebbe che oggi venga penalizzata la satira". Freccero ha aggiunto che sul progetto Luttazzi "e' chiaro che dovra' pronunciarsi il Cda. La sua e' una satira feroce, ma non posso pensare che debba restare nelle nebbie della censura. Persino Celli (dg Rai diversi anni Da, ndr), l'ha di recente esalrato. Ripeto, persino Celli...". Il direttore di Rai2 ha quindi detto che "anche se venisse Bertone (il cardinale ex presidente della Cei) in persona a dire che non posso farlo, io lo faro' lo stesso".

Rai: Freccero,vergogna che servizio pubblico non abbia approfondimento

"Vergogna, vergogna, vergogna che la Rai, il servizio pubblico non abbia un programma di approfondimento. L'informazione e' fondamentale". Lo ha detto Carlo Freccero, direttore di Rai2, in conferenza stampa nella sede di viale Mazzini, illustrando il suo progetto di avere un talk di approfondimento che segua il Tg2 e coinvolgendo cosi' l'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, a cui spettera' la decisione finale, oltre che lo stesso Cda. "Coinvolgo Salini perche' credo che l'informazione sia una missione del servizio pubblico, e il programma diventa di punta, non solo della rete nell'intera Rai. Anche perche' ci sono le elezioni europee...", ha detto Freccero. Sottolineando che "in questi anni il servizio pubblico si e' svuotato di una cosa fondamentale come l'informazione di approfondimento, a favore di altre realta'. La vera novita' e' che primo compito del servizio pubblico e' l'informazione e la Rai e' debolissima, la lacuna dev'essere colmata subito. Siamo in vista delle Europee, e specie quando vedo che recenti accadimenti in Europa hanno una forza notevole". A proposito del suo progetto che, una volta ottenuto l'ok da Salini, vedra' operare sinergicamente Rai2 e Tg2, il direttore ha detto che l'intento e' quello di conferire identita' di tv generalista a una rete complementare alla rete ammiraglia.