Rai, l'ad Salini stoppa in extremis il blogger Stasi a Storie Italiane su Rai1

L'ad Fabrizio Salini ha stoppato in extremis l'ospitata su Rai1 di Davide Stasi, blogger che ha ironizzato sui social sulla tragedia di Lucia Annibali, gravemente sfregiata qualche anno fa con l'acido da due uomini per conto del suo ex compagno.

Stasi avrebbe dovuto essere ospite di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele e in onda la mattina sull'Ammiraglia del Servizio Pubblico, ma lo scatenarsi di un putiferio di polemiche in ambienti dem ha convinto l'Ad a intervenire tempestivamente. "Ma la Rai è ancora servizio pubblico o intende vendersi del tutto al dio dello share?" si domandava qualche ora fa la senatrice del Pd Valeria Valente riguardo alla notizia della presenza del blogger in trasmissione. "Perché francamente siamo di fronte a una deriva pericolosa: serve una presa di coscienza da parte di tutti". L'ospitata in questione sarebbe stata secondo la senatrice "uno dei più intollerabili affronti alle vittime di violenza".

E ancora: ''I Femminicidi, gli atti di stalking, le storie di maltrattamenti in famiglia vengono trattati in tv e sui media come puri fatti di cronaca nera, in approfondimenti che spesso derubricano episodi gravissimi a storie da riviste. Ora, se non capiamo che per contrastare la violenza di genere è assolutamente necessario un cambiamento culturale, sarà davvero difficile proteggere le donne: ogni sforzo sarà vano se non lavoriamo a una svolta culturale. Il rischio altrimenti è quello di andare avanti con i titoli sui ''giganti buoni'' facendo finta di non capire i danni enormi che producono".

La decisione dell'Ad è stata lodata dal Segretario della Vigilanza Rai, l'onorevole Michele Anzaldi, che su Twitter ha scritto: "Bene la retromarcia della Rai sulla presenza del blogger Davide Stasi a Storie Italiane, un invito incomprensibile e offensivo per le donne che l'amministratore delegato Salini ha fatto bene a stoppare. Rai1 si conferma rete fuori da ogni controllo".