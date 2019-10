Rai, l’azienda vince la prima edizione di ”Intranet Italia Champions”

RaiPlace conquista il podio nell’ambito dell’”Intranet Italia Day”: l’evento italiano rivolto alla comunità di

manager e professionisti che progettano intranet, comunità on line, sistemi di collaborazione e di portali

aziendali. Innovatività, qualità del design, coinvolgimento dei dipendenti e risultati ottenuti sono i quattro

criteri utilizzati dalla giuria per stabile il vincitore, tra i 29 progetti presentati. Rai è un’azienda di quasi 13

mila dipendenti ed è a loro che si rivolge RaiPlace, il progetto che ha consentito di realizzate l’intranet

aziendale: uno spazio virtuale per comunicazioni interne (news ed eventi, prenotazione biglietti per

trasmissioni, job posting); informazioni gestionali e amministrative e offerta formativa, con la possibilità di

fruire di corse on-line. L’obiettivo principale è stato quello di realizzare un unico punto nel qual fossero

disponibili tutti i servizi erogati ai dipendenti, favorendo anche lo sviluppo di un senso di appartenenza

all’Azienda. “La realizzazione di RaiPlace – il commento del direttore delle Risorse Umane Felice Ventura -

costituisce un grande passo avanti ed un tassello importante nella transizione dall’idea di sistemi a

supporto della Direzione Risorse Umane a progetti per il miglioramento della vita aziendale del

dipendente”.