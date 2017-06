Rai, Orfeo nuovo direttore generale. Cda: vota no solo Freccero

Mario Orfeo e' ufficialmente il nuovo direttore generale della Rai. Lo ha votato il Cda di viale Mazzini dopo aver ottenuto il via libera dell'assemblea degli azionisti (Mef e Siae) alla precedente designazione da parte dello stesso Cda. A favore di Orfeo hanno votato in sette (la presidente Maggioni e i consiglieri Guelfi, Borioni, Mazzuca, Diaconale, Siddi e Fortis), contrario il solo Carlo Freccero. Il nuovo dg prende il posto del dimissionario Antonio Campo Dall'Orto.



"Orfeo e' il nuovo dg Rai". Lo scrive Maurizio Gasparri sul proprio profilo Twitter. Da rilevare che il Cda di viale Mazzini era convocato per le 10 di questa mattina con all'ordine del giorno la nomina del successore di Antonio Campo Dall'Orto, dimessosi nei giorni scorsi, e pero' in questo momento non ancora cominciato.