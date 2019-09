Rai, Matteo Renzi eliminato dai Tg ad agosto. La denuncia di Anzaldi e Faraone

Non ci stupisce che Matteo Renzi si stia impegnando con diligenza per riprendere possesso della Rai, visto che - a dar retta a questa denuncia di Davide Faraone e Michele Anzaldi, rispettivamente capogruppo Pd in Commissione Vigilanza e segretario della stessa Commissione - egli viene addirittura deliberatamente ignorato dai notiziari nazionali.

"E' normale che i telegiornali Rai" domandano infatti i due esponenti dem, "abbiano cancellato Matteo Renzi nel mese di agosto, ovvero nel mese in cui e' stato uno dei protagonisti della svolta che ha portato alla caduta di Salvini e alla formazione del nuovo Governo? Questa e' informazione? Questo e' giornalismo?".

La denuncia di Anzaldi e Faraone non parrebbe affatto campata in aria o dettata da fisiologica partigianeria, poiché la loro segnalazione risulta corredata e corroborata da dati precisi. "A meno che non ci siano stati plateali e inspiegabili errori" proseguono per l'appunto, "i dati del monitoraggio Agcom del mese di agosto appena diffusi rendono un quadro davvero imbarazzante dei tempi di parola ai leader: Renzi risulta addirittura non classificato al Tg1 e al Tg3 (quindi con un tempo talmente basso, sotto l'1%, da non essere neanche inserito in graduatoria) e con l'1.9% dello spazio al Tg2".

Anzaldi e Faraone annunciano che non si limiteranno a sottolineare il fatto in questione ma che passeranno all'azione diretta. "Presenteremo un esposto all'Agcom" dichiarano, "l'Authority deve dire se questa e' informazione corretta e degna del servizio pubblico pagato da tutti gli italiani".

Per concludere, i due parlamentari dem chiamano in causa la concorrenza e i toni sono più benevoli: "I tg Mediaset, dove pure Salvini ha tempi astronomici, si sono dimostrati piu' attenti al pluralismo e ad un'informazione maggiormente aderente alla realtà, dando a Renzi il 5% dei tempi di parola".

E poi, in cauda venenum, "Questa Rai si conferma la peggiore di tutti i tempi".