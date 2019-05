Rai, si dimette il Cdr del Tg2

"Come annunciato già venerdì scorso alla direzione e successivamente nel comunicato di convocazione dell'Assemblea odierna, oggi Filippo Golia e Gabriele Lo Bello hanno confermato le proprie dimissioni dalla carica di Cdr, ritenendo di non essere più sufficientemente rappresentativi rispetto al corpo redazionale. Di conseguenza il Cdr decade e si fissano nuove elezioni per il prossimo Comitato di Redazione, a partire da mercoledì 19 giugno. Le modalità (giorni apertura seggi e orari) saranno individuate dai colleghi del comitato elettorale. Da questo momento è possibile presentare le candidature". Lo scrive in una nota il comitato di redazione del Tg2, precisando infine che "il Cdr smentisce ogni ricostruzione diversa dal contenuto di questo comunicato".