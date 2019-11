Rai, sul nome di Orfeo salta tutto. E lui ad Affari: "Sono sempre sereno"

Ex direttore del Tg1, ex direttore generale della Rai, Mario Orfeo - napoletano classe 1966 - è l'uomo del giorno. Le nomine dell'a.d. della televisione di Stato Fabrizio Salini erano pronte da giorni e prevedevano il suo nome per la poltrona di direttore del Tg3. Poi si è bloccato tutto, ennesimo rinvio per la forte opposizione di Luigi Di Maio e del Movimento 5 Stelle proprio sul nome di Orfeo. Lui risponde alla telefonata di Affaritaliani.it: rilassato, sorridente, ascolta l'inevitabile domanda sullo stop alle nomine senza però rilasciare alcuna dichiarazione, come gli impone il regolamento interno della Rai. Poi però alla domanda se sia sereno nonostante il suo nome sia su tutti i giornali, Orfeo risponde sicuro: "Certo, sono sempre sereno". Poi ringrazia, cortese, e saluta.





NEL 2013, DAVANTI ALLA SEDE DELLA RAI DI VIALE MAZZINI, BEPPE GRILLO E ROBERTO FICO SI SCAGLIARONO CONTRO MARIO ORFEO. GUARDA IL VIDEO