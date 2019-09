Rai, l'ultima zampata di Salvini: la fedelissima Chirico approda a Radio1

Annalisa Chirico è sempre impegnatissima. Mille progetti bollono quotidianamente in pentola per la nota giornalista in forza al Foglio, nonché fondatrice e frontwoman del movimento Fino a Prova Contraria, del quale sta per partire una "scuola", ovvero una tre giorni che si terrà dall'11 al 13 ottobre a Napoli dedicata a Giustizia&Crescita, con la partecipazione di personaggi del calibro di Luciano Violante, Paola Severino, Vincenzo De Luca, i ministri Provenzano e De Micheli, Marco Minniti e ovviamente l'ospite di punta nonché uomo politico di riferimento della spumeggiante Annalisa, ovvero Matteo Salvini.

Paladina dell'ex Vicepremier, sua strenua sostenitrice e amica del cuore (come spesso ella ha ribadito pubblicamente), la Chirico è appena partita - dal 23 settembre scorso - con un nuovo programma su Radio 1, dal titolo Il Mix delle Cinque, a fianco di Giovanni Minoli e Pietrangelo Buttafuoco. Le malelingue si sono immediatamente scatenate, sottolineando che il direttore di Radio 1 è il salviniano (ed ex renziano come la stessa giornalista) Luca Mazzà e che quindi l'approdo di Annalisa ai microfoni dell'emittente del Servizio Pubblico promani necessariamente dall'alto, ovvero dallo stesso leader della Lega.

Se così fosse, ci troveremmo così di fronte all'ultima zampata di Matteo Salvini a Viale Mazzini, mentre i corridoi e le stanze del potere del noto palazzo del quartiere Prati a Roma sono pronti a essere investiti dalla certosina "epurazione" dei residui leghisti dovuta all'avvento del governo Giallo-Rosso. Fummo i primi a vaticinare per la battagliera Annalisa un programma in Rai, grazie alla vicinanza all'ex Ministro dell'Interno, e a quanto pare ci abbiamo azzeccato ancora una volta. La domanda è: il contratto che la vede legata a Radio 1 è un cosiddetto "Primo Utilizzo"? Nel qual caso, dovrebbe essere autorizzato dall'Ad Fabrizio Salini in persona, non esattamente il miglior amico di Salvini e della Lega al momento. Verificheremo.