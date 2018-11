Rai, vicedirettori: in pole position Malara (Tg2) e Mazzola (Tg1). I rumors

Fatti direttori ora arrivano i vice. E poco importa che siano o no graduati. Le indiscrezioni si moltiplicano, ma ecco i nomi in ballo. Dal Tg1 al Tg 2 migrerebbe Giuseppe Malara che da membro esecutivo Usigrai e redattore ordinario farebbe il quadruplo salto per diventare vicedirettore del Tg2.

Sempre dal Tg1 sarebbe in arrivo come vice di Sangiuliano, Grazia Graziadei. Dati per certi come vicedirettori anche Paolo Corsini oggi a Rai Parlamento e verrebbero confermati gli uscenti del Tg2 Luigi Covotta e Carlo Pilieci. Una pletora di nomi per accontentare tutti gli appetiti. Al Tg1 verrà premiata come vicedirettore una fedelissima dei grillini, Claudia Mazzola.

Anche lei è una redattrice ordinaria farebbe il quadruplo salto, proprio come Giuseppe Malara. In corsa come vice di Carboni, anche Costanza Crescimbeni sostenuta da Forza Italia, Francesco Giorgino ultimamenteavvicinatosi alla Lega, e Nicola Rao per Fratelli d'Italia, attualmente vicedirettore della Tgr.

In viaggio per Rai Quirinale l'ex direttore del tg1 Andrea Montanari. Scambio di poltrona a Bruxelles dove è in arrivo Nicoletta Manzione che presto lascerà il posto di direttore di Rai Parlamento ad Antonio Preziosi, in quota Forza Italia e finora corrispondente per la Rai al Parlamento Europeo.