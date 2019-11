Rai: la Vigilanza attende Salini. Super-direzioni, a rischio il pluralismo

Il piano industriale della Rai dovrà passare dalla commissione parlamentare. E' questo quello che fanno sapere dalla Vigilanza - secondo quanto apprende Lo Specialista - e che sarà contenuto nella bozza preparata dal presidente Alberto Barachini, che di fatto impegna il cda Rai a vigilare sulle nove super-direzioni di genere e non solo per eventuali sovrapposizioni con gli attuali direttori di Rete o per possibili aggravi dei costi. Il piano di Salini a questo punto sarebbe in salita e le super direzioni a rischio.

Il documento della Vigilanza

“La commissione di Vigilanza sulla Rai esprime apprezzamento per lo spirito del piano industriale, che individua quali obiettivi generali la modernizzazione e lo sviluppo dell’Azienda per l’adeguamento al nuovo contesto di mercato, l’ottimizzazione e la razionalizzazione dei costi, il rinnovamento tecnologico e il superamento del gap digitale, in particolare per quanto riguarda l’offerta informativa. Cionondimeno – scrive Barachini – la commissione non può esimersi dal rilevare alcune criticità che emergono dal piano medesimo”.

L’INVITO AL CDA

1) Precisare i tempi e le modalità dell’integrazione di RaiNews24, Tgr, Rainews.it e Televideo in un’unica testata multipiattaforma operante in una Newsroom unica;

2) Specificare come intende gestire la coesistenza tra Rai Parlamento, preservandone il ruolo e le funzioni, e il nuovo canale istituzionale, nonché i tempi e le modalità dell’integrazione di Gr Parlamento e Rai Parlamento nella newsroom unica;

3) Chiarire come intenda far fronte alla necessità, conseguente alle innovazioni tecnologiche previste dal piano, di nuove figure professionali nonché al ricollocamento delle risorse esistenti che risultano in eccesso in seguito alla razionalizzazione introdotta dal piano;

4) fornire maggiori dettagli in merito alla sostenibilità finanziaria del piano medesimo;

5) produrre una relazione dettagliata sulle procedure inerenti la riqualificazione, valorizzazione, ottimizzazione e dismissione del patrimonio degli immobili;

6) riferire alla commissione con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano industriale e sulle criticità incontrate, anche di ordine economico e finanziario.

L’IMPEGNO AL CDA

1) Con riferimento alla Newsroom unificata nonché alla creazione di un’unica direzione approfondimento informativo alla quale fanno capo tutti i talk, porre in essere ogni misura opportuna ed adeguata affinché l’accentramento delle funzioni editoriali non pregiudichi il pluralismo, a iniziare dal momento della selezione delle notizie fino a quello della presentazione delle stesse;

2) In relazioni alle nuove direzioni orizzontali, titolari di budget, e al conseguente accentramento decisionale dei contenuti, mettere in atto ogni misura atta ad impedire un appiattimento dell’offerta televisiva secondo un’unica sensibilità;

3) Adottare ogni misura opportuna ed adeguata volta ad evitare che l’introduzione di nuove direzioni, in aggiunta e non in sostituzione di quelle esistenti, possa determinare sovrapposizioni tra le diverse funzioni e un aggravamento dei costi.