Rai Way, utile +5,6% a 32,6 milioni. Ricavi del primo semestre a 110,4 mln

Rai Way ha chiuso il primo semestre del 2019 con un utile netto di 32,6 milioni di euro, in aumento del 5,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e ricavi in crescita dell'1,3% a 110,4 milioni. Lo annuncia una nota. L'utile operativo è salito del 7,5% a 46,2 milioni di euro, mentre l'adjusted Ebitda si posiziona a 65,6 milioni, in crescita del 2,8%. "I primi sei mesi dell’anno hanno confermato il costante progresso di ricavi, redditività e utile. Siamo soddisfatti - ha dichiarato Aldo Mancino, amministratore delegato di Rai Way - dei dati economici di periodo in linea con le aspettative; risultati che ci permettono di reiterare gli obiettivi per il 2019.



Inoltre la società ha posto e pone un particolare impegno nelle attività funzionali al refarming ed al rilascio della banda 700 Mhz". Gli investimenti sono sati pari a 7,4 milioni di euro, mentre al 30 giugno l'indebitamento finanziario netto si è attestato a 46,5 milioni. Escludendo l’effetto dell'applicazione del nuovo principio contabile Ifrs-16 a partire dal 1 gennaio 2019, la società avrebbe registrato disponibilità liquide nette per 1,9 milioni di euro (rispetto a disponibilità liquide nette per 16,6 milioni al 31 dicembre 2018).