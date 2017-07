Rai1, come cambia l’organigramma: Vianello e Fasulo vicedirettori

Cambia l’organigramma di Rai1 con Andrea Vianello e Claudio Fasulo nominati vicedirettori della rete diretta da Andrea Fabiano. Vianello si occuperà di attualità, costume, manifestazioni e nuovi format informativi. All’ex direttore di Rai3, giornalista e conduttore, in particolare, toccherà la nuova sfida del pomeriggio della rete ammiraglia, fascia strategica e delicata che – come ha spiegato il direttore generale Mario Orfeo – dovrà puntare su infotainment di qualità e costume.

A Fasulo, invece, che da capostruttura si è occupato, tra l’altro, di numerosi Festival di Sanremo e del concerto dei record Modena Park con Vasco Rossi, la responsabilità su intrattenimento ed eventi. “Resto a fare il mio lavoro, con le maniche rimboccate focalizzandomi principalmente sui contenuti, palestra nella quale ho lavorato in questi anni, e avrò attenzione per tutto l’intrattenimento, in primis per prime time, serialità importanti ed eventi che, per mio curriculum e per vocazione di Rai1, sono certamente una parte importante del nostro prodotto”, ha detto. “Continuerò a lavorare sempre con i piedi piantati per terra, accanto agli autori e a chi realizza i programmi, prima di tutto”.

Confermati nella squadra dei vicedirettori della rete Roberta Enni (palinsesto, marketing, cinema e fiction), Ludovico Di Meo (rubriche informative e di servizio), Rosanna Pastore (pianificazione economica e mezzi).

fonte: http://www.primaonline.it