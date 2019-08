Rai1, Crisi: la "Maratona Giorgino" rottama la coppia Convertini-Marzoli

Quando l'autore di questo articolo aveva segnalato l'assenza di uno spazio d'informazione su Rai1 che raccontasse la crisi di Governo, lamentando che il mezzobusto del Tg1 Francesco Giorgino fosse costretto a portare l'acqua al mulino di Urbano Cairo presenziando nello studio di In Onda su La7, non s'immaginava certo che di lì a poco si sarebbe visto il buon Francesco alla conduzione di una sorta di pomeridiana "maratona Giorgino" sull'Ammiraglia Rai.

L'Ad Fabrizio Salini (forte di un rinnovato vigore dovuto alla posizione attualmente indebolita della Lega) deve aver preso le redini della situazione e ha dato mandato al direttore del Tg1 Giuseppe Carboni (quota M5s) di occuparsi della copertura della crisi istituzionale, non soltanto lasciando in vacanza Bruno Vespa con i suoi speciali di Porta a Porta in prima serata ma anche "rottamando" nel pomeriggio i due conduttori di Estate in Diretta, ovvero la giornalista Lisa Marzoli e Beppe Convertini.

L'anno scorso, il giornalista Gianluca Semprini (che conduceva il programma con Ingrid Muccitelli) si occupava direttamente degli approfondimenti politici o delle possibili emergenze istituzionali o meno, e ne trattava egli stesso nel programma di Rai1. Silurato quest'anno Semprini per far spazio a Convertini, l'Ad Salini ha preferito scavalcare la Rete (e quindi la direttrice Teresa De Santis) per affidare il tutto al Tg1.

Con l'accresciuta esposizione mediatica del bravo Giorgino, Enrico Mentana deve forse iniziare a preoccuparsi di un rivale di maratone?