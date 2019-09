Rai1, Vita in Diretta: l'Ad Salini sul piede di guerra: "La misura è colma"

La Vita in Diretta, programma in onda su Rai1 e condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, finisce nella bufera.

Dopo la denuncia di affaritaliani relativa al video shock (clicca qui per leggere) trasmesso nella puntata andata in onda il 18 settembre 2019, relativo alla vicenda dei "Diavoli della Bassa", con agghiaccianti testimonianze di bambini che raccontavano per filo e per segno abusi e maltrattamenti (presunti, visto che il caso è stato riaperto recentemente dopo la vicenda Bibbiano) andate in onda in fascia protetta e per giunta sottotitolate nel caso in cui l'orrore non fosse già sufficientemente chiaro, l'Amministratore Delegato Fabrizio Salini è sul piede di guerra.

A quanto risulta ad Affari, infatti, per l'Ad - anche dopo questo episodio - la misura è colma. Secondo fonti accreditate, Salini è stanco ed esasperato dalla continua mancanza di cautele nel trattare tematiche delicate, e dall'attenzione morbosa alla cronaca nera trattata con toni del tutto superficiali, il che - ad avviso dell'Ad - deriva soprattutto da un problema di linea editoriale di Raiuno.

Si attendono sviluppi in merito, e a tal proposito ci interroghiamo al riguardo del Moige. Che fine ha fatto? Possibile che, ricordando i temi in cui interveniva a ogni piè sospinto e volo di mosca, oggi sia uccel di bosco?