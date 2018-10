Randstad Italia in bianconero: nuova campagna con Grey

Randstad Italia, secondo operatore in Italia e nel mondo nei servizi per le risorse umane, torna in comunicazione e sceglie di nuovo Grey per realizzare un’importante campagna.... bianconera. Il nuovo grande partner è infatti la Juventus.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: stimolare da un lato la Brand Awareness e parallelamente fare lead generation su profili tecnici specifici come saldatori, disegnatori, progettisti meccanici, tornitori e operatori CNC.

Nell’ambito del recruitment, Randstad cerca sempre grandi talenti da proporre alle proprie aziende clienti. E nella continua ricerca quotidiana, al colloquio, si sono presentati addirittura i campioni della Juventus, che con un pizzico di humor hanno risposto alle classiche domande che avvengono durante un’intervista di lavoro, reinterpretandole a modo loro e regalandoci un esito imprevedibile.

La campagna – pianificata dal 17 ottobre su social e web – oltre ai formati video, prevede banner, canvas e landing page ad hoc.