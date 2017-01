Ray Way: Valerio Zingarelli nominato nel cda



Il consiglio di amministrazione di Rai Way ha deliberato all'unanimita' la nomina per cooptazione quale amministratore della societa' dell'ingegner Valerio Zingarelli.

La decisione e' avvenuta in seguito alle gia' comunicate dimissioni da consigliere dell'avvocato Nicola Claudio, "a cui sono stati rinnovati i ringraziamenti per il contributo reso nel proprio periodo di carica". Zingarelli, "amministratore non esecutivo e non indipendente, non fa parte di alcuno dei Comitati consiliari e non risulta detenere azioni della Societa'".