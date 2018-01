Rcs, Cairo: nel 2017 cresciuta lievemente la raccolta pubblicitaria in Italia

Nel 2017 con la raccolta pubblicità di Rcs Italia "siamo riusciti a crescere rispetto all'anno scorso, di poco ma siamo cresciuti il che è importante perché il 2017 è un anno dispari e quindi si confronta con un anno pari, come il 2016, dove c'erano gli Europei e le Olimpiadi". Lo dice il presidente di Rcs Mediagroup Urbano Cairo a margine di un evento della Gazzetta dello Sport. Sul 2018 Cairo parla di "un inizio discreto, ma il mese di gennaio non è mai così indicativo. Siamo Soddisfatti del dato relativo al 2017 che è un piccolo più, uno zero virgola, anche perché avviene in un anno dispari", chiosa Cairo

Rcs: Cairo, al Salone del Libro con nuova casa editrice "Solferino"

La progettata nuova casa editrice di Rcs Mediagroup - Solferino - lancera' i primi titoli in occasione del Salone del Libro del prossimo maggio. Lo ha annunciato Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs. "Sui libri stiamo lavorando stiamo facendo offerte per avere i titoli da pubblicare prossimamente con il Salone del Libro: sara' li' che presenteremo le novita'". Sull'ipotesi di eventuali acquisizioni nel settore libri, Cairo ha precisato: "Fino al 2018 abbiamo un patto di non concorrenza per cui possiamo fare soltanto 110 titoli all'anno. Dopodiche' si puo' fare tutto se si trova un'opportunita' interessante". Cairo e' sembrato poi allontanare eventuali progetti di acquisizioni in altri Paesi europei come la Francia: "La logistica e' un fatto importante - ha concluso - Se hai attivita' in Italia sei molto focalizzato, se sei gia' in Spagna hai una certa dispersione, in un altro Paese ancora di piu'. E' un modo di concepire l'attivita' diversa".