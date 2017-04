Rcs, ok dell'assemblea al bilancio 2016

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A., tenutasi in data odierna sotto la presidenza di Urbano Cairo, ha ad ampia maggioranza:

approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016;

integrato il Collegio Sindacale con la nomina quali Sindaci Supplenti della Società del dr. Guido Croci e della dr.ssa Paola Tagliavini, proposti dal socio Cairo Communication S.p.A.

espresso voto favorevole in merito alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi in particolare di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob;

approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla disposizione di azioni proprie previa revoca, per la parte ancora non eseguita, della precedente autorizzazione. In virtù di quanto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e Amministratore Delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, potrà disporre in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie già in portafoglio alla data odierna, senza limiti temporali, in particolare con le seguenti modalità alternative: (i) mediante operazioni in denaro, ad un valore non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione tramite vendita in borsa, ai blocchi, offerta pubblica, ovvero (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione non in denaro nel contesto di progetti industriali, di operazioni di riorganizzazione societaria o di altre operazioni di finanza straordinaria ai termini economici dell'operazione che saranno determinati, con l'ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni RCS MediaGroup.