Rebranding Pachira: agenzia di location per Spot tv, shooting e Film

Pachira, agenzia milanese operante nel settore delle produzioni audiovisive, lancia oggi il nuovo sito con un’immagine completamente nuova. L’agenzia si occupa di procurare location da destinare come set per produzioni televisive e cinematografiche, servizi fotografici e videoclip musicali.

Nata come piccola azienda familiare, l’azienda è stata rilevata nel 2014 da Jodie Amorese, ancora under trenta, dopo cinque anni di formazione professionale in Cina e in Australia insieme a Liuba Gatti, imprenditrice con un'esperienza pluriennale nel mondo delle produzioni e a Marvin Amorese.

Grazie alla loro intraprendenza e know-how, hanno dato una spinta propulsiva alla società che negli ultimi cinque anni ha assistito a un tasso di crescita annuo del 40%, diventando così una realtà solida e più competitiva. Ad oggi Pachira può vantare di un archivio di oltre 2000 location in Italia e all’estero, per la maggior parte composto da abitazioni private.

Jodie Amorese, 32 anni, CEO e managing director della società, ha commentato così la notizia: “Il nuovo logo rende meglio l’idea di unicità e accuratezza del nostro lavoro di intermediari nelle produzioni. Il nostro scopo è eliminare tutti gli ostacoli nel flusso di produzione, facilitando la comunicazione tra le varie parti e venendo a capo di tutte le problematiche che si possono incontrare. Il tutto tenendo ben presente la sensibilità dei nostri clienti nei confronti del prezzo della location”.

Per quanto riguarda il sito, oltre alla grafica rinnovata, ci sono alcune nuove funzioni, pensate per migliorare l’esperienza di chiunque lo visiti e per abbreviare i tempi di proposta degli spazi. La novità più interessante è la creazione di un’area riservata per i clienti, dove è possibile salvare le location preferite, creare delle bacheche dei propri progetti e condividerli facilmente con i propri collaboratori.

Il sito però non ha solo delle migliorie, è stato pensato per avere una funzione nuova. “Vorrei che il nostro sito diventasse un qualcosa che viene usato anche al di fuori del lavoro, che possa essere uno spunto per rifare la propria casa, per cambiare arredamento, mi piacerebbe poter dare un’esperienza che vada oltre l’ottica lavorativa.” ha commentato Jodie. “Vedo il nostro sito come il luogo di incontro tra tutte le figure che hanno o vorrebbero avere a che fare con il mondo delle produzioni.”