Renzi vola in Europa: per Politico.Eu fra i 28 più influenti (e batte Salvini)

Matteo Renzi, che molti fino alla scorsa estate davano per morto, sepolto e dimenticato, è tornato alla grande sulla scena politica italiana e non solo. L'ex Premier ed ex Segretario Pd ora leader di Italia Viva si è infatti ripreso con forza un ruolo di primo piano sullo scacchiere internazionale, sopendo i timori di Bruxelles che paventava elezioni anticipate nell'autunno scorso dopo la caduta del Governo Giallo-Verde e, dalla sera alla mattina, si è re-inventato pronubo di un'alleanza tra Pd e grillini fino a un secondo prima impensabile.

Dopodiché, altro colpo di scena: una volta favorita la nascita di un esecutivo giallo-rosso, si è sfilato dall'ingrato Pd per fondare un suo partito, diventando ago della bilancia del Governo senza effettivamente farne parte. Un colpo di genio riconosciutogli anche dagli avversari.

Le manovre machiavelliche di Renzi non sono passate ovviamente inosservate ai politologi internazionali, tanto che secondo la rivista Politico.Eu, egli è annoverabile fra i 28 personaggi più influenti in Unione Europea, battendo anche lo stesso Matteo Salvini, immediatamente successivo a lui in classifica e unico altro italiano presente.

Sia Renzi sia il Leader del Carroccio vengono definiti con l'appellativo "disruptor", che può significare "disturbatore" e al tempo stesso "innovatore". Secondo Politico.Eu, il fondatore di Italia Viva persegue due scopi: emulare il Presidente francese Emmanuel Macron (primo in classifica) "perturbando" i vari partiti in una sorta di divide et impera che lo riporti al Governo da assoluto protagonista e al tempo stesso rubare elettori (ed eletti...) a Forza Italia. "La portata del suo successo al riguardo" si legge nelle motivazioni per la scelta di Renzi fra i 28 più influenti, "determinerà non soltanto il Fato del Governo italiano ma anche della politica del Paese per gli anni a venire". Non male, insomma, per un personaggio definito solo qualche mese fa "il rottamatore rottamato".

Commentando la classifica, il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, nonché Segretario della Vigilanza Rai, ha scritto su Facebook, inserendosi nella ultime polemiche relative a leader del suo partito: "Matteo Renzi primo italiano nella classifica dei politici europei dell'anno secondo POLITICO Europe: è la migliore risposta agli attacchi di questi giorni e a chi avanza dubbi sul ruolo di Renzi come richiesto conferenziere a livello internazionale".