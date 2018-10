Repubblica, aumentano i giorni di sciopero dopo il 'tartufo di De Benedetti'

I giornalisti di Repubblica hanno aumentato i giorni di sciopero. Ad accendere la miccia il profilo Instagram di Marco De Benedetti con le sue foto tra tartufi e vino pregiato mentre si chiedono 15 milioni di tagli alla redazione. Insomma sale la tensione con i manager definiti dalla redazione, in un precedente comunicato, incapaci. Guardatevi le foto

L’Assemblea dei giornalisti di Repubblica giudica insufficiente le iniziative a supporto del giornale esposte dall’Azienda e irricevibile il piano di tagli al costo del lavoro così come prospettato.

Marco De Benedetti (foto Instagram)



I giornalisti di Repubblica danno mandato al Cdr di abbandonare il tavolo di confronto con l’Azienda.

Qualsiasi ulteriore dialogo con la controparte potrà riprendere solo in presenza di un più articolato e incisivo piano industriale di rilancio e di un contestuale piano editoriale.

In caso contrario il Cdr, su mandato dell’Assemblea e in ottemperanza allo stato di agitazione già in atto, proclamerà le giornate di sciopero a sua disposizione, che fin da oggi sono portate a sette.

La Redazione di Repubblica esprime inoltre solidarietà ai colleghi dell’Espresso e non è disposta a tollerare forme di pressione sul sindacato e\o su singoli giornalisti nell’ambito delle diverse vertenze che coinvolgono il gruppo.