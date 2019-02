Rete4, la rivincita di Paolo Del Debbio: da marzo torna in prima serata

Paolo Del Debbio si prende la rivincita. Dal 7 marzo, infatti, l'apprezzato (e seguito) giornalista tornerà sulla sua Rete4 in prima serata, a contrastare Piazza Pulita su La7 e il nuovo programma di approfondimento di Rai2, Popolo Sovrano.

Vittima del "restyling" che si proponeva di rendere meno "populista" la rete Mediaset dopo i successi elettorali di Lega e M5s, successi attribuiti all'informazione sensazionalistica e "di pancia" di Rete4, Paolo Del Debbio era stato allontanato dai palinsesti per lasciare spazio al talk show di Gerardo Greco W L'Italia - Oggi e domani, esperimento rivelatosi un flop tanto da chiudere presto i battenti.

Finito anche il ciclo di Freedom - Oltre il Confine di Roberto Giacobbo, ecco che lo slot del prime time si libera per essere di nuovo occupato da Del Debbio, che tornerà dal 7 marzo, per l'appunto, con un nuovo programma dal titolo ancora da definire.

Un rientro in scena da campione, quello di Del Debbio, graditissimo per molti telespettatori di Rete4 spiazzati dallo stravolgimento attuato a settembre 2018, e una rivincita tutta personale per il giornalista, che - per citare Gomorra - va a riprendersi ciò che è suo. Come reagirà l'Auditel a questo ritorno all'ancien regime di Rete4? Appuntamento all'8 marzo con i dati di ascolto.