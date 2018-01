Reteconomy, in onda il nuovo format LONDON LIFE a partire da sabato 27 gennaio

LONDON LIFE , il nuovo format di Reteconomy con approfondimenti di economia,cronaca e costume direttamente dalla capitale inglese

Reteconomy presenta LONDON LIFE, il nuovo format sull'economia londinese con approfondimenti di cronaca, politica e costume

Sabato 27 Gennaio alle ore 22,00 sara' in onda, sul canale 260 del Digitale Terrestre e 512 di Sky, la prima puntata di LONDON LIFE, il nuovo programma di Reteconomy con approfondimenti di economia, cronaca e cultura direttamente dalla capitale britannica.

LONDON LIFE sarà condotto da Pietro Capella ed Eugenio Facci con il supporto dei corrispondenti da Londra e dei precedenti autori di Vita fuori dal’Euro, London Economy e Brexit Strategy.

LONDON LIFE su Reteconomy: Terrorismo, il peggio è passato?

La prima puntata di LONDON LIFE parte dal “London Bridge”, teatro di uno degli attacchi dello scorso anno per rispondere alle seguenti domande: Londra è ancora in pericolo? Che mesi saranno per la capitale britannica dopo le ferite dello scorso anno? La Brexit renderà questa città meno sicura?

Analizzeranno meglio questo fenomeno due tra i massimi esperti in Europa di materia: Loretta Napoleoni, saggista e studiosa dei sistemi finanziari connessi alle reti terroristiche ed Ernesto Ugo Savona, direttore di Transcrime, il centro di ricerca dell'Università Cattolica di Milano, e delle Università di Bologna e Perugia.