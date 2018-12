Clamoroso a Rete4, rientra Paolo Del Debbio e si torna alla veste "populista"?

Paolo Del Debbio torna a Rete4? L'indiscrezione gira vorticosa nei corridoi del canale Mediaset, impegnato nel bilancio degli ascolti Tv e dei dati Auditel della stagione autunnale. Dati che non sono esattamente quelli sperati nel settembre scorso inaugurando il nuovo corso dell'informazione capeggiata da Gerardo Greco.

Un corso imposto dai vertici, leggi Silvio Berlusconi, scontenti dell'abbrivio donato dai programmi populisti stile Del Debbio-Belpietro-Giordano alla Lega e al M5s in campagna elettorale per le politiche del 4 marzo scorso. Con il suo avvento, Greco avrebbe dovuto portare una ventata più centrista e moderata per favorire Forza Italia, ma l'operazione sembrerebbe fallita a tutti gli effetti, almeno dal punto di vista degli ascolti.

Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli viene doppiato costantemente dalla rivale Lilli Gruber con Otto e mezzo, Quarta Repubblica di Nicola Porro in onda il lunedì sera si attesta sul 4% di share di media, Fuori dal coro di Mario Giordano nel preserale ottiene una media del 3,6% circa e lo stesso programma condotto da Gerardo Greco W L'Italia - Oggi e Domani porta a casa poco più del 3% di share il giovedì in prime time. Lo stesso Piero Chiambretti con CR4 - La Repubblica delle Donne è da considerarsi un flop.

Insomma, il restyling "istituzionale" per la rete presieduta da Sebastiano Lombardi non sta funzionando, al punto che si pensa di far tornare all'ovile Paolo Del Debbio per riprendere le redini del prime time del giovedì, slot fino alla scorsa settimana occupato proprio dal programma di Gerardo Greco, ora conclusosi e il cui ritorno nel gennaio 2019 non è previsto.

Rete4 riesumerà dunque i toni populisti per recuperare il terreno perduto nell'agone dell'Auditel? E se sì, con l'eventuale ritorno di un personaggio come Del Debbio, il nuovo corso dell'informazione di Gerardo Greco che fine farà? Attendiamo sviluppi.