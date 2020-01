Robintur lancia il nuovo sito e l’eCommerce con Alkemy

Robintur, l’insegna di Coop Alleanza 3.0 attiva sul mercato del turismo che organizza le vacanze di oltre 170.000 persone ogni anno, ha lanciato i propri servizi eCommerce con il supporto strategico, di design e sviluppo di Alkemy, società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende.

Il progetto ha previsto, oltre che il rifacimento del sito www.robintur.it in chiave eCommerce, l'aggiornamento dello stack tecnologico, il redesign secondo i nuovi trend di usabilità e design, l’ottimizzazione SEO e la definizione di un rinnovato linguaggio che offre non solo destinazioni ma momenti da vivere. Il risultato è una piattaforma dinamica realizzata intorno ai bisogni dei consumatori che permette una grande flessibilità sia nella gestione dei contenuti sia nell’interazione diretta con gli utenti che ritrovano all’interno della propria area personale tutte le informazioni necessarie per la gestione dei propri viaggi e preventivi.

Il sito è caratterizzato da un design semplice e intuitivo, composto da immagini emozionali di forte impatto contrapposte ad elementi grafici morbidi e leggeri. “Si tratta di una innovazione radicale nel mondo dei network di agenzie – sottolinea Roberto Ciacci, direttore Marketing e Sistemi Informativi di Robintur Travel Group – che consentirà di intercettare nuovi clienti e di offrire un’esperienza di acquisto moderna e omnicanale, coniugando l’immediatezza del canale online con il ruolo di servizio e di consulenza del canale fisico. Nei prossimi mesi porteremo ulteriori miglioramenti al nuovo sito, soprattutto sul versante dell'offerta di prodotto e dei contenuti”.

“Alkemy ha supportato Robintur a partire dal 2017 nella definizione della strategia digitale e omnichannel dell’insegna e nel conseguente sviluppo di un piano di crescita sul digitale a 5 anni. Il progetto ha compreso lo studio del mercato digitale di riferimento, l'individuazione della value proposition di Robintur e il disegno del nuovo modello di interazione omni-canale dell'insegna verso i propri clienti. – ha aggiunto Duccio Vitali, CEO di Alkemy - È stato inoltre definito un piano di trasformazione tecnologica volto ad abilitare il nuovo modello di servizio tramite l'adozione delle soluzioni digitali e architetturali più avanzate sul mercato.”