Rocco Casalino sotto attacco da parte de Il Foglio

Rocco Casalino è sotto gogna, il che vuol dire che Il Foglio l’ha preso di mira e, gettatagli una rete come si fa con le fiere feroci, ora lo sta manganellando mediaticamente di santa ragione. Ma partiamo dai fatti.

Il responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi ieri, incontrando il giornalista Salvatore Merlo de Il Foglio, si è lasciato scappare una battuta azzardata:

"Adesso che il Foglio chiude, che fai? Mi dici a che serve il Foglio? Non conta nulla... Perché esiste?".

Una battuta frutto dei continui e reiterati attacchi al governo e ai Cinque Stelle del quotidiano diretto da Claudio Cerasa, pupillo (?) di Giuliano Ferrara.

Casalino ha spiegato:

“Sono certo che Salvatore Merlo ne fosse ben consapevole considerando che ho specificato anche con lui che stavo scherzando. Credo fortemente nella libertà di stampa e nel pluralismo dell’informazione sono il primo a volere che ci siano più mezzi di informazione possibili, ovviamente abolendo il finanziamento pubblico”.

Solo en passant, ricordo che dal 1997 al 2015 Il Foglio ha ricevuto 52 milioni di euro di finanziamenti pubblici, cioè soldi di tutti i contribuenti.

Lo stesso Ferrara, quello che faceva l’informatore per la Cia, ammette che ha utilizzato un “trucco” per avere quei finanziamenti:

« dal secondo anno dalla fondazione, il contributo dello stato, con il trucco della famosa ‘Convenzione per la Giustizia’ che era un... Beh, un trucco, la legge dava una possibilità e noi l'abbiamo sfruttata, è un trucco nel senso che non era un vero partito, era un... Sì avevamo chiesto a due amici, Marcello Pera che faceva parte del centro destra, senatore, e Marco Boato, deputato del centro sinistra, due persone amiche, due lettori del giornale, di firmare per il giornale, abbiamo fatto questa convenzione... un escamotage, sì, legale, perfettamente legale »

(Report 23 aprile 2006)

Certamente, caro Ferrara, un bell’esempio di limpidezza e trasparenza; bello fare i giornalisti con i soldi degli altri…, per parafrasare un detto piuttosto volgarotto.

Ma dopo questa istruttiva parentesi storica torniamo al presente.

Dunque l’abiura è stato celebrata sull’altare della Dea Correttezza dal Cattivo Ingegnere. Ma poteva bastare?

Assolutamente no.

Il cronista, ha immediatamente gridato alla “intimidazione”, mentre rapidi scendevano in campo a far raccolto i politici, a cominciare dal Pd Andrea Romano, orfano di Renzi, a Valeria Fedeli, la non regolarmente laureata ex ministra della Ricerca e Università, e naturalmente Michele Anzaldi che con queste cose ci va a nozze.

Ma la cosa è continuata.

Ad una battuta che non è stata certamente politically correct è seguita la solita, gogna pubblica tipica di un certo modo poco democratico di regolare le faccende.

E così Merlo non sa trattenersi dalla prima vendetta via twitter:

“Casalino fa ridere sempre, tranne quando dice di fare le battute”.

Diamo per scontato la reazione di Repubblica & C che cerca nei suoi articoli di fare dell'ironia su Casalino per i suoi titoli come “Ingegnere” e “Capo Comunicazione”, oltretutto regolari e conquistati sul campo, che sono da canovaccio radical chic, ma quella che è incredibile è la reazione di Cerasa stesso oggi su Il Foglio. Ci deve aver passato una febbrile notte insonne (ed infatti risulta pubblicata alle 6 di mattina!) a intingere la penna nel calamaio avvelenato per scrivere tante cattiverie.

L’inizio è monumentale:

“Di Rocco Casalino non parleremo neanche sotto tortura: l’unico titolato a giudicarlo è il suo estetista”.

Non si tratta forse di una frase che potrebbe anche essere interpretata in modo discriminatorio sull’orientamento sessuale di Casalino? Perché Cerasa tira in ballo il parere di un “estetista”?

E poi giù battute acide sul “codice Rocco” e con l’imperdibile notizia che Il Foglio raddoppia l’edizione domenicale con un inserto dedicato allo sport. Accidenti e ora come farà la Treccani a competere con questa corazzata culturale?

Il giornale di Cerasa poi, evidentemente colpito nel vivo, passa tutta la giornata a rimuginare e Maurizio Crippa scrive, tra le cose che farebbe se chiudesse Il Foglio:

“Ma alla fine, eccola, l’unica cosa che davvero avresti voglia di fare, e varrà la pena fare: riguardare in streaming la prima edizione del Grande Fratello, per ricordarmi che già allora pensavo che Rocco Casalino fosse il più pirla di tutti.”

E dopo la battuta sull’estetista ecco quella più classica, che si può ascoltare in tutti i mercati rionali del Bel Paese: “Rocco Casalino il più pirla di tutti”.

Forse si tratta di invidia sociale, forse si tratta di invidia professionale per il titolo di Ingegnere e di portavoce del premier che ha Casalino, ma a ben ragionarci il fatto più inquietante che emerge da questa vicenda non è la battuta magari infelice di Casalino, ma la reazione scomposta dei famosissimi politically correct che sono bravissimi a recitare la parte quando si tratta di altri, ma poi reagiscono in modo sguaiato quando sono direttamente coinvolti.

Casalino non ce l’ha con la stampa italiana, ce l’ha semmai con Il Foglio, che è una roba completamente diversa, tanto per essere chiari.