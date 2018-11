Roma Web Fest, come ti conquisto il pubblico dell'audiovisivo

Si svolgerà dal 28 al 30 novembre, presso la Casa del Cinema della Capitale, la sesta edizione del Roma Web Fest, il festival internazionale dell’audiovisivo, promosso da Micromegas Comunicazione sotto la direzione artistica di Janet De Nardis (nella foto). La rassegna è consacrata come motore di operatività per le aziende alla ricerca di nuovi talenti del web in modo da introdurli nella filiera produttiva cinematografica e televisiva in Italia e all’estero. Opportunità che sono state fondamentali per il successo tra gli altri per Ivan Silvestrini, Vincenzo Alfieri, Luca Vecchi (The Pills), Gli Zero, I Licaoni e Roberto Venturini. La rassegna è dedicata alle web serie, ai fashion film e ai prodotti webnativi indipendenti (il terzo al mondo dopo Los Angeles e Marsiglia), ed è promossa dal MiBact, dalla Regione Lazio, la Roma e Lazio Flm Commission, la Siae ed altre realtà del cinema italiano. Si tratta del festival che crea la rete internazionale con gli altri web fest, permettendo ai filmmaker italiani di fare apprezzare le proprie opere oltre i confini dell’Italia. Partner delle più importanti realtà cinematografiche italiane, il festival raggiunge una fama indiscussa e promuove insieme all’università degli studi La Sapienza il primo corso universitario italiano dedicato alle web serie. Il Roma Web Fest non è solo un evento, un concorso, una festa delle nuove tendenze video digitali, una vetrina patinata per contenuti indipendenti, ma rappresenta il momento mediatico tradizionale di uno spazio mediatico permanente dove proporre idee, presentare progetti, ricercare controparti autoriali e produttive. Una fiera mercato che, dal vivace e dispersivo mondo del web, si proietta verso l’industria cinematografica.

Costruito in modo tradizionale, attraverso un evento annuale, il Rwf permettere anche alle società di produzione non orientate alle innovazioni tecnologiche di conoscere e prendere contatti immediati con nuovi autori, registi e attori presenti nelle giornate del Festival. Un festival-mercato che porti a investire nelle promesse che popolano le web series, i fashion film e tutti I prodotti webnativi per trasformarle nella realtà di un cinema nuovo e più aderente ai gusti del pubblico. Vale a dire, fare emergere gli autori indipendenti più capaci, facendoli uscire dalla nicchia del web, coinvolgendo e convincendo le produzioni cinematografiche delle opportunità che il web può presentare loro grazie all’interazione con nuovi talenti e nuove idee.

Il programma è ricco di novità rispetto alle precedenti edizioni: attraverso partnership con importanti aziende del settore verranno presentati prodotti innovativi di realtà virtuale e aumentata. Si parlerà di Branded Content, ma anche dei motivi che hanno permesso ad alcuni personaggi di conquistare a colpi di like il grande pubblico. Showreel, con alcuni dei suoi talent (da Sofia Viscardi alle K4U, da Daniele Doesn’t Matter a Luca Leoni), racconterà la storia di successo delle agenzie che hanno investito sull’innovazione e sul talento espresso in rete. Non mancheranno i momenti istituzionali nei quali si spiegheranno i modi più efficaci per accedere ai fondi pubblici e rendere realtà le proprie idee. Si parlerà inoltre di Influencer. La nuova generazione Z passa più tempo davanti al cellulare che alla televisione, i nuovi idoli dei ragazzi sono queste nuove figure con migliaia e milioni di followers, interverranno al panel Selvaggia Roma, Martina Sebastiani e Martina Luchena. Ci saranno anche momenti dedicati al mercato dove produzioni come Medusa, Wildside, Sky, e molti altri incontreranno i creativi con interessanti idee. Immancabili saranno le opere protagoniste del premio Movieland dedicato alla promozione del territorio della Regione Lazio in collaborazione con Roma Lazio Film Commission.