Sace, Rodolfo Belcastro direttore della comunicazione

A un anno dalla nomina a direttore della comunicazione di Cir, Rodolfo Belcastro non ha potuto dire di no all’offerta di passare con lo stesso ruolo a Sace, società del gruppo Cassa depositi e prestiti che opera nel settore dei servizi assicurativi e finanziari per export e internazionalizzazione.

Dispiaciuta della scelta di Belcastro, l’ad di Cir Monica Mondardini ha però compreso le ragioni della sua scelta, alla base della quale, oltre alla volontà di lavorare a Roma dove vive la famiglia c’è una prospettiva professionale che lo vedrà impegnato anche sulla comunicazione interna e i social media, rispondendo direttamente all’ad e dg Alessandro Decio.

Quarantatre anni, una laurea in Scienze della Comunicazione, Belcastro è stato in precedenza responsabile media relations di Cdp. Dopo una significativa esperienza giornalistica (è professionista dal 2005), Belcastro ha gestito incarichi di responsabilità nell’ambito della comunicazione finanziaria, corporate ed istituzionale. Ha diretto, tra l’altro, le relazioni esterne in Sicilia per Cit Italia Spa dal 2000 al 2004, per poi occuparsi nel 2007 delle relazioni esterne di Anas, di cui successivamente è diventato responsabile dei rapporti con i media nazionali.

Rodolfo Belcastro è stato inoltre advisor in comunicazione e rapporti istituzionali nel settore oil&gas, energia, infrastrutture e mercati energetici, visiting professor di Media Affairs e membro del Comitato di Direzione al Master in ‘Comunicazione, Lobby e Politica’ della Running Academy di Reti Srl.