Safe Bag lancia al grande pubblico l’app che rintraccia i bagagli aerei

Safe Bag S.p.A. (AIM Italia – Ticker SB), leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che è stata lanciata l’APP SafeBag24, disponibile su sistemi Android e IOS. Il servizio SafeBag24 è un innovativo servizio di assistenza al passeggero “Lost & found Concierge” che, collegato con gli aeroporti e le compagnie aeree di tutto il mondo, permette di demandare in toto il processo di ricerca e reinstradamento del bagaglio perso. In caso di smarrimento, SafeBag24 si impegna a far riconsegnare il bagaglio al suo proprietario entro 24 ore dalla denuncia presso gli uffici Lost & Found. Il cliente, inserendo i propri dati e quelli di identificazione del bagaglio perso sull’app, potrà ricevere in tempo reale aggiornamenti sullo stato del bagaglio e sul percorso di reinstradamento all’indirizzo indicato dal passeggero, inoltre il passeggero potrà interfacciarsi oltreché con l’app anche con un vero e proprio call center h24.

L’app inoltre funge da vero e proprio assistente durante il viaggio. Infatti una volta registrato il proprio volo sarete avvisati in tempo reale su eventuali ritardi, cancellazioni e cambiamenti di gate, oltre al nastro sul quale ritirare il proprio bagaglio a destinazione. Con la funzione ‘segui il mio volo’ potrai condividere con i tuoi amici l’itinerario di viaggio e soprattutto il tuo arrivo, che sarà costantemente aggiornato in tempo reale. Con la funzione ‘Flight History’ hai a disposizione un resoconto storico delle miglia viaggiate per compagnia aerea, anno e aree geografiche visitate: un utile strumento di monitoraggio dei propri viaggi.

Il servizio include un’assicurazione in collaborazione con il partner AXA Assurance e prevede rimborsi a partire dalla 25esima ora pari a €100 al giorno fino ad un massimo di €1.000 per la ritardata consegna e fino ad un massimo di €4.000 in caso di perdita definitiva del bagaglio oltre a 100 euro in caso di furto parziale del contenuto. Il lancio prevede una importante campagna di advertising, attualmente in corso, in partnership con Publitalia sui network del gruppo Mediaset e sui social media Facebook e Instagram. "Viste le caratteristiche del servizio Safe Bag 24 e il suo DNA, globale per vocazione e natura, l'Italia rappresenta il primo tassello di una penetrazione internazionale che il gruppo ha in animo di avviare nei prossimi anni — dichiara Alessandro Notari CEO di Safe Bag". “Con SafeBag24 intendiamo semplificare e migliorare la vita dei viaggiatori aeroportuali sgravandoli dalle incombenze e gli stress che la perdita o, talvolta, anche la paura di perdere un bagaglio comporta — dichiara Rudolph Gentile Presidente di Safe Bag". 2 *