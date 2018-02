Saipem: prima azienda italiana su Linkedin per numero di followers

Saipem riceve riconoscimento come prima azienda italiana su Linkedin per numero di followers

Saipem è la prima azienda italiana su Linkedin per numero di followers: superati i 500 mila followers, infatti, la società ha ricevuto un riconoscimento dall'azienda statunitense di social network di riferimento del mondo dei professionisti. Il riconoscimento, una targa con il logo Linkedin, è stato consegnato proprio nei giorni scorsi alla società di ingegneria del settore oli&gas.

Saipem, un video sull'esperienza di lavoro per ringraziare gli oltre 500 mila followers su Linkedin

In un post sul social network, Saipem ha ringraziato i propri followers con un video realizzato con immagini dei dipendenti che dimostrano come lavorare nell’azienda che ha sedi e cantieri in diversi Paesi del mondo sia un’esperienza interessante, formativa e al tempo stesso divertente. Saipem è presente su Linkedin perché è un social network che permette di interagire attivamente con altri professionisti. In questo modo è possibile instaurare rapporti diretti, un aspetto fondamentale per un’azienda che favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle persone: una parte integrante del modello di business sostenibile dell’azienda.

Saipem leader mondiale nel settore oli&gas

Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base “EPC” e/o “EPCI” (‘chiavi in mano’) e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.