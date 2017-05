Corriere della Sera in leggera crescita a marzo, forte calo per Repubblica. Sale Il Sole 24 Ore, giù La Stampa. Ecco la classifica dei quotidiani a marzo per diffusione carta+digitale elaborata da Primaonline.it su dati Ads. La classifica è realizzata comparando il dato appena diffuso da Ads con quello del mese precedente per permettere un confronto omogeneo visto che, a causa della questione ‘copie multiple digitali’, un paragone anno su anno non è ancora proponibile.