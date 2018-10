La sambuca Molinari è “too much”. Nuovo spot con Emily DiDonato. Video

Nuova campagna pubblicitaria della sambuca Molinari con protagonista la top model Emily DiDonato.





“Too Much” è stato ideato da KleinRusso ed è caratterizzato dal claim “Lasciamoci riconoscere” è incentrato sull’italianità e su quelle caratteristiche nazionali che, proprio come per la Molinari, ci fanno tanto amare anche all’estero.

Il piano di comunicazione, scrive www.engage.it, sarà multimediale con la pianificazione curata da Havas Media.

“Con questa nuova campagna pubblicitaria, il brand riafferma il suo carattere nazionale che da 70 anni contribuisce ad arricchire l’iconografia del nostro Paese nel mondo”, spiega Anna Ballirano, Responsabile Marketing di Molinari. L’idea e lo sviluppo creativo di KleinRusso, riconfermata agenzia del brand dopo la gara del 2016, dà vita ad uno spot dal ritmo incalzante con un susseguirsi di scene di vita, di convivialità, di italianità in cui emerge tutto il nostro carattere, notoriamente “esagerato”. A sottolineare la vocazione internazionale dello spot la guest star Emily DiDonato, top model newyorkese, che racconta in lingua originale tutto il suo amore per l’italianità, testimoniando come la Molinari ne sia un’icona.





“Se la presenza di Emily DiDonato ha l’obiettivo di rendere la testimonianza universale ed amplificarne l’impatto, è nello storytelling quotidiano del brand che il ‘Lasciamoci riconoscere’ si sostanzia in un invito che genera engagement e quindi adesione”, dice Sandro Volpe, Partner ed Head of Planning di KleinRusso.

La regia è di Marco Gentile, le luci di Giuseppe Favale, mentre la colonna sonora è il classico “Are You Gonna Be My Girl” dei Jet, proposto nella versione originale.