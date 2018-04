Samsung a Eurocucina 2018: ecco i nuovi elettrodomestici smart per la casa

Samsung a Eurocucina 2018 e Salone Internazionale dei Mobili, i nuovi elettrodomestici smart

Samsung Electronics partecipa per la prima volta a EuroCucina 2018, il Salone Internazionale dell’arredo per la cucina che si tiene a Milano con cadenza biennale, per rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato europeo. Samsung prende parte al Salone con nuovi prodotti pensati per esaltare la quotidianità in famiglia, con una gamma di elettrodomestici innovativi, connessi e dal design elegante. Lo stand Samsung si compone di quattro aree:

• Area forni nella quale viene presentato Dual Cook Flex;

• Area piani cottura con l’induzione Virtual Flame Technology di Samsung, che simula la luce e l’intensità della fiamma.

• Area frigo con uno speciale espositore trasparente per presentare il sistema Twin Cooling Plus;

• Area lavastoviglie nella quale viene presentata la tecnologia WaterWall e il modo in cui migliora le prestazioni di lavaggio



Eurocucina 2018 e Salone Internazionale del Mobile 2018, le tecnologie Samsung per la cucina



A EuroCucina si possono toccare con mano le esclusive tecnologie Samsung per la cucina intelligente tra cui il frigorifero Family Hub e gli elettrodomestici da incasso connessi.

In particolare, sarà possibile scoprire l’ecosistema Samsung composto dal forno connesso Dual Cook Flex, dal frigorifero Family Hub con display 21.5”, dal piano a induzione Virtual Flame e dalla lavastoviglie Waterwall.

Per offrire un’ulteriore dimostrazione delle innovazioni e dei prodotti smart per la cucina, l’azienda ospita un esclusivo show-cooking di Club des Chefs, con la partecipazione di chef stellati Michelin, presso lo stand Samsung nel padiglione 15 stand A20 - A26 di EuroCucina.



Samsung presenta il nuovo forno a Eurocucina 2018: Dual Cool Flex con tecnologia smart



Il nuovo forno Dual Cook Flex, in esposizione ad Eurocucina 2018, entra a far parte dell’ecosistema IoT di Samsung.

L’innovativo forno con tecnologia Dual Door, infatti, offre agli utenti versatilità e comfort nella cottura consentendo la preparazione di ricette con diverse modalità di cottura contemporaneamente. Le funzionalità Wi-Fi e l'app per smartphone, invece, esaltano l’interazione della famiglia con il forno permettendo il controllo e l’avvio a distanza dell’elettrodomestico.

Ad esempio l’applicazione Smart Things permette il controllo del forno a distanza, avviandone il preriscaldamento prima di arrivare a casa o monitorando e controllando da remoto lo stato della cottura. Inoltre, attraverso le diverse funzioni contenute nell’app sarà possibile scegliere la ricetta del giorno, salvarla tra i preferiti e seguirne le diverse fasi mentre si impostano temperature e modalità di cottura di una o più sezioni direttamente dallo smartphone al forno. Il tutto con la massima flessibilità.