Samsung: al CES svelati gli schermi del futuro con la tecnologia Micro LED

Samsung Electronics ha presentato le più recenti innovazioni nella tecnologia di visualizzazione modulare Micro LED durante l’annuale First Look Event al CES 2019, presso l’Aria Resort & Casino di Las Vegas.

Nel corso dell’evento sono presentati nuovi e rivoluzionari prodotti con tecnologia Micro LED, tra i quali un nuovo schermo da 75 pollici, un sistema The Wall da 219 pollici e uno schermo modulare Micro LED di nuova generazione, disponibile in un’ampia varietà di dimensioni, formati e configurazioni, già vincitore di un premio 2019 CES Best of Innovation Award.

“Per decenni, Samsung ha segnato la rotta nell’ambito dell’innovazione tecnologica, realizzando schermi di nuova generazione”, ha dichiarato Jonghee Han, President of Visual Display Business di Samsung Electronics. “La nostra tecnologia Micro LED dà il via alla prossima rivoluzione, con display intelligenti e personalizzabili che eccellono in ogni categoria di prestazioni. La tecnologia Micro LED di Samsung non ha confini, solo infinite possibilità.”

Sistemi Micro LED da 75 pollici e The Wall da 219 pollici

Dotati di una tecnologia self-emitting e di funzionalità modulari all’avanguardia, gli schermi Micro LED di Samsung offrono una qualità dell’immagine, una versatilità e un design senza confronti. Questi innovativi schermi TV sono costituiti da singoli moduli self-emitting Micro LED, con milioni di microscopici chip LED inorganici rosso, verde e blu che emettono luce per produrre colori brillanti sullo schermo, assicurando una qualità dell’immagine senza confronti, che supera qualsiasi tecnologia di visualizzazione attualmente disponibile sul mercato.

Durante l’edizione del CES dello scorso anno, Samsung ha presentato la tecnologia Micro LED con The Wall, uno schermo Micro LED da 146 pollici pluripremiato e acclamato dalla critica. Sfruttando i progressi tecnici nel processo di produzione dei semiconduttori ultra-fine pitch, che hanno permesso di ridurre la distanza tra i microscopici chip LED, Samsung è riuscita a creare uno straordinario display Micro LED 4K con un form factor più piccolo da 75 pollici e più adatto agli ambienti domestici.

Grazie alla natura modulare del sistema Micro LED, questa tecnologia garantisce la massima flessibilità con un formato dello schermo che consente di essere personalizzato e di adattarsi a qualsiasi spazio o ambiente. Con l’aggiunta di nuovi moduli Micro LED, gli utenti possono espandere la visualizzazione a qualsiasi dimensione. La funzionalità modulare della tecnologia Micro LED in futuro permetterà di creare schermi anche con formati irregolari 9x3, 1x7 o 5x1, in base alle specifiche esigenze spaziali, estetiche e funzionali.

La tecnologia Micro LED di Samsung, inoltre, ottimizza il contenuto, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma dello schermo. Anche quando si aggiungono più moduli, i display Micro LED di Samsung possono essere scalati per aumentare la risoluzione, il tutto mantenendo costante la densità dei pixel. La tecnologia Micro LED è in grado di supportare ogni tipo di contenuto, da quelli standard 16:9 ai film widescreen 21:9, fino a proporzioni non convenzionali come 32:9, o perfino 1:1, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità di immagine.

Infine, dal momento che i display Micro LED sono privi di cornici, non ci sono bordi tra i moduli, anche quando se ne aggiungono di nuovi. Il risultato è un’esperienza senza soluzione di continuità, che permette allo schermo di integrarsi in qualsiasi ambiente. Le possibilità per realizzare design di grande impatto visivo sono ulteriormente aumentate dalle nuove funzionalità per la modalità Ambient.

Ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti QLED 8K e Micro LED di Samsung per il 2019 potranno essere apprese visitando lo stand 15006 nella Central Hall del Las Vegas Convention Center durante il CES 2019 (8-11 gennaio 2019).