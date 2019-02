Samsung anticipa il futuro con i nuovi Samsung Galaxy Fold e S10

Samsung Unpacked 2019: per celebrare il decimo anniversario dal lancio del primo Galaxy S, Samsung presenta una nuova gamma di smartphone premium Galaxy S10 e anticipa il futuro con il Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole.

Samsung definisce un nuovo standard nel mondo degli smartphone con Galaxy S10: schermo più ampio, fotocamere avanzate e maggiore libertà di scelta. Sono quattro i dispositivi con cui Samsung ridefinisce lo stile della famiglia Galaxy S ed offre un’esperienza di nuova generazione con innovazioni rivoluzionarie a livello di display, fotocamere e prestazioni:

Galaxy S10 è ideato per chi desidera uno smartphone premium con prestazioni potenti senza compromessi.

è ideato per chi desidera uno smartphone premium con prestazioni potenti senza compromessi. Galaxy S10+ porta ogni specifica ad un livello superiore per tutti gli utenti che vogliono sempre il massimo.

porta ogni specifica ad un livello superiore per tutti gli utenti che vogliono sempre il massimo. Galaxy S10e è ideale per chi desidera un formato compatto con uno schermo piatto ma non vuole rinunciare alle funzioni da top di gamma.

è ideale per chi desidera un formato compatto con uno schermo piatto ma non vuole rinunciare alle funzioni da top di gamma. Galaxy S10 5G è pensato per chi vuole di più a tutti i livelli ed è pronto per le massime velocità disponibili e un hardware senza confronti.

“Fin dal suo lancio di dieci anni fa, la serie Galaxy S si è distinta per aver portato l’innovazione sul mercato, offrendo agli utenti un’esperienza incredibile e la possibilità di trovare il dispositivo ideale per loro”, ha dichiarato DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics. “Galaxy S10 porta avanti questa grande tradizione e offre rivoluzionarie innovazioni a livello di schermo, fotocamera e prestazioni. Con quattro dispositivi premium, ciascuno pensato per ogni tipo di utente, Samsung valorizza un decennio di leadership nel settore per dare il via a una nuova era per le tecnologie degli smartphone.”

Samsung ha inoltre svelato l’attesissimo Galaxy Fold, il nuovo dispositivo che dispone di un display pieghevole. Galaxy Fold offre inoltre una potente modalità multitasking per guardare video, giocare e molto altro ancora.

“Oggi Samsung sta scrivendo un nuovo capitolo della storia dell’innovazione, modificando tutto quello che è possibile in uno smartphone. Galaxy Fold introduce una categoria completamente nuova che sblocca nuove funzionalità mai viste prima grazie all’Infinity Flex Display.” Ha dichiarato ancora DJ Koh. “Abbiamo creato il Galaxy Fold per chi vuole sperimentare ciò che un dispositivo premium pieghevole può fare oltre i limiti di uno smartphone tradizionale”.

Per l’occasione, Carlo Carollo, Vicepresidente divisione mobile di Samsung Electronics Italia, ha risposto ad alcune nostre domande.

In merito al bilancio di vendite il Vicepresidente ha affermato: ”10 anni di successi commerciali, di innovazione a beneficio dei consumatori italiani. Oltre 60 milioni di smartphone Galaxy e oltre 10 milioni di Galaxy S venduti in Italia in questi 10 anni. Oggi poniamo le basi per un futuro altrettanto brillante: una gamma completa di nuovi Galaxy S10 per andare incontro alle esigenze di tutti, con caratteristiche tecniche, performance e prezzi differenziate per ogni tipo di esigenza”. Sui tempi previsti per il lancio dell’S10 5G e quello del Galaxy Fold, Carollo ha invece precisato : “Quando gli operatori di telefonia ‘accenderanno’ le reti di nuova generazione. Galaxy Fold invece sarà disponibile nella tarda primavera di quest'anno”. Abbiamo inoltre domandato , visto l’aumento del prezzo massimo di Samsung S10, se l’azienda fosse o meno preoccupata per possibili reazioni del mercato, tuttavia la risposta è stata: “Non si tratta di un grande aumento dato che stiamo parlando in media di 30 euro rispetto ai modelli flagship dello scorso anno eccetto la versione 5G. Un aumento assolutamente congruo con le novità tecnologiche dei nuovi dispositivi che siamo convinti saranno apprezzate dai consumatori. Per questo non siamo preoccupati, ma focalizzati a far comprendere appieno le potenzialità dei nuovi Galaxy S10”.

Per quanto riguarda infine il posizionamento di Samsung rispetto alla concorrenza, il Vicepresidente ha sottolineato: “Siamo da anni leader di mercato in Italia e nel mondo. Questo grazie a forti investimenti in r&d che hanno come unico obiettivo di produrre dispositivi che portino reali benefici ai consumatori e alle loro vite di tutti i giorni. Essere portatori di innovazione digitale è il nostro posizionamento da anni e continuerà ad esserlo per i prossimi anni”.