Samsung arricchisce l’ecosistema dei servizi di assistenza

Samsung ha oggi presentato due nuovi servizi che arricchiscono la propria Customer Service Experience: Smart Repair, un nuovo servizio per la riparazione degli smartphone fuori garanzia, e Ora Samsung, la riparazione entro 1 ora dei dispositivi mobile Samsung

Samsung arricchisce la propria Customer Service Experience introducendo innovativi servizi post-vendita e continuando lo sviluppo della propria rete di Samsung Customer Service, i centri assistenza totalmente brandizzati Samsung. In pochi mesi (da ottobre 2018 ad oggi), sono stati aperti 9 Samsung Customer Service in tutta Italia (Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Avellino, Venezia-Mestre); ma il programma delle aperture prevede altre inaugurazioni nei prossimi mesi. In questa direzione Samsung annuncia Smart Repair, un nuovo servizio acquistabile on line sul sito Samsung che include la riparazione degli smartphone della famiglia Galaxy in caso di danni non coperti da garanzia. Grazie a Smart Repair, infatti, è possibile far riparare il proprio smartphone presso un centro di assistenza autorizzato Samsung ad un costo conveniente usufruendo del servizio di ritiro e riconsegna del device compreso nel prezzo. Il secondo servizio presentato oggi è Ora Samsung, la riparazione veloce degli smartphone Samsung entro un’ora, anche prenotando la riparazione tramite call center è possibile programmare il giorno e l’orario dell’assistenza e riavere lo smartphone funzionante dopo appena un’ora. Il 90% delle riparazioni di smartphone Samsung nei Customer Service avviene in meno di 60 minuti.

A tal proposito Vito Fortunato, Head of Service Division di Samsung Electronics Italia, ha spiegato ad Affaritaliani.it: “Il Samsung Customer Service è un concetto innovativo con il quale intendiamo avere una comunicazione diretta con i clienti finali per poter erogare il servizio al massimo livello. Uno dei servizi che riteniamo più importante è Ora Samsung, quindi il mantenere la promessa con i nostri clienti di riparare (nel 90 % dei casi) il prodotto e riconsegnarlo entro un’ora. L’altro servizio è Smart Repair, con cui il cliente può acquistare direttamente sul nostro sito di assistenza i servizi di riparazione fuori garanzia. Noi ritiriamo il prodotto e lo riconsegniamo, includendo nella tariffa anche il trasporto”.

Fortunato, Samsung:" Il nostro Customer Service vicino alle esigenze dei clienti"

I Samsung Customer Service vogliono essere centri assistenza che non solo garantiscono la riparazione dei dispositivi in modo efficiente e rapido ma intendono offrire anche agli utenti diverse esperienze, come la consulenza gratuita sulle funzioni degli smartphone, oppure la possibilità di usufruire di aree dedicate esperienziali e wi-fi gratuito mentre si è in attesa del device.

In tale ottica i nuovi Customer Service di Milano, Torino, Napoli, Bologna e Como ospiteranno fino al 10 dicembre 2019, i corsi di SAVE for Seniors, il progetto di volontariato aziendale di Samsung, nato per offrire le competenze tecnologiche del team di Samsung Electronics Italia a favore dell’educazione digitale degli over 65, grazie a sessioni che spaziano dall’uso sicuro dello smartphone alla possibilità di sfruttare le potenzialità dei dispositivi connessi per migliorare la propria vita.