Samsung ed Energica rivoluzionano il mondo delle due ruote con Smart Ride

Innovare per migliorare la vita delle persone, ampliarne le esperienze, sostenere le loro passioni permettendogli di fare cose che prima non potevano fare. Innovazione che, iniziando un cammino finora inesplorato, incontra e rivoluziona la mobilità su due ruote. Samsung Electronics Italia, in collaborazione con Energica Motor Company S.p.A., annuncia oggi Smart Ride, un progetto che punta a consentire un’esperienza di guida completamente nuova. In Italia, un Paese in cui il mercato delle moto cresce registrando nel primo semestre del 2018 un aumento del +4,3% delle immatricolazioni1, la mobilità urbana su due ruote è un argomento cruciale non solo in un’ottica di riduzione delle emissioni e snellimento del traffico, ma anche in una prospettiva di sviluppo tecnologico per l’introduzione di soluzioni innovative a beneficio dei motociclisti. È in questo scenario che si inserisce la collaborazione tra Samsung ed Energica, il primo costruttore di moto elettriche Made in Italy. Una partnership nata dalla condivisione di valori quali una grande attenzione alla qualità, alla ricerca e all’innovazione tecnologica, tutti elementi che hanno consentito lo sviluppo di un progetto all’avanguardia, Smart Ride, che propone un nuovo modo di vivere la moto. Una soluzione in cui si rispecchia alla perfezione la filosofia Do What You Can’t di Samsung, l’innovazione a servizio delle persone e delle loro passioni permette di raggiungere obiettivi altrimenti irraggiungibili.

“In Samsung siamo consapevoli che l’innovazione può giocare un ruolo fondamentale perché permette di realizzare progetti rivoluzionari che hanno un impatto diretto sulla vita di tutti i giorni. Proprio per questo motivo il nostro impegno è continuare a esplorare nuovi settori che ci permettano di trasformare idee in progetti reali grazie alla tecnologia” spiega Francesco Cordani, Head of Marcom di Samsung Electronics Italia. “Con l’obiettivo di sviluppare una soluzione di elevata rilevanza e qualità abbiamo voluto collaborare con un brand di valore nel mondo delle due ruote come Energica, che grazie alla sua esperienza e alla propensione all’innovazione rappresenta un partner di eccellenza per iniziare questo percorso con la realizzazione del progetto Smart Ride”.

“Siamo orgogliosi di affiancare un punto di riferimento mondiale come Samsung nel progetto Smart Ride”, sottolinea Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company S.p.A., “La nostra idea di impresa è radicata nella ben nota Motor Valley Italiana: i motori e l’innovazione sono sempre stati nel nostro DNA. Nel corso di questi anni abbiamo interpretato le necessità del mercato andando ad anticipare prodotti e soluzioni uniche al mondo. Siamo andati oltre allo status quo che la tecnologia attuale offriva, creando un nuovo know how. Creando Innovazione. Mi auguro che le vision Energica e Samsung connesse in questo nuovo progetto Smart Ride possano essere un’ispirazione per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia e oltre confine”.

Il prototipo ideato da Energica Motor Company per Smart Ride è stato progettato a partire dalla old-style elettrica Eva EsseEsse9, neo proclamata Best Electric Bike of the Year 2018.

Il risultato è “Bolid-E”, una speed machine che esalta il concetto di velocità come emozione: una moto futuristica nella quale si uniscono le tecnologie Samsung e l’expertise Energica

Il logo stesso riprende questo concetto riproponendo, nella seconda lettera, la grafica dei fanali. Questi ultimi sono stati ideati cavi per poter enfatizzare la sensazione di velocità, lasciandosi permeare dal vento. Bolid-E è l’evoluzione del concetto chiave di Eva EsseEsse9: un’alchimia di passione e tradizione che la Velocità proietta verso il futuro.

Smart Ride, progetto gestito e sviluppato in tutte le fasi in Italia da Samsung ed Energica, consiste nel rendere possibile l’interazione, tramite connessione NFC e Bluetooth, tra lo smartwatch Samsung Galaxy Watch2 e la moto Energica garantendo ai motociclisti un nuovo modo di vivere l’esperienza con la propria moto. Inoltre, la moto Energica è equipaggiata di specchietti intelligenti. Gli Head-up Display consistono in due dispositivi Samsung Galaxy serie A3 integrati negli specchietti che, grazie ai video generati dalle due camere – una posteriore e una anteriore – presenti sulla moto, rivoluzionano la sicurezza su strada analizzando i filmati in tempo reale e segnalando al guidatore eventuali pericoli e ostacoli sul suo percorso.

Lontano dalla moto

Grazie all’interazione con lo smartwatch Samsung4 tramite l’App dedicata “Energica”5, il motociclista può gestire la sua moto Energica via Bluetooth, verificando lo stato di carica della batteria e la relativa autonomia e visualizzando la posizione della moto sulla mappa (grazie al GPS integrato sulla moto). È inoltre possibile visualizzare in tempo reale il consumo medio del veicolo, la corrente erogata, informazioni sul viaggio quali odometro totale e parziale (TRIP) e le performance del veicolo (Velocità, Coppia, Potenza, RPM). Tramite la funzionalità Horn il motociclista può far suonare il clacson direttamente dallo smartwatch Samsung per poterla individuare o come deterrente per malintenzionati.

Prima di mettersi in moto

Samsung ed Energica rivoluzionano anche il modo di accendere la moto: attraverso l’interazione (NFC) tra il Galaxy Watch e il veicolo è possibile creare una chiave virtuale che permetterà, al solo avvicinamento dello smartwatch al serbatoio, di accendere la moto. Inoltre, il motociclista può condividere la propria chiave virtuale con una selezione di contatti dalla propria rubrica. Prima di partire è inoltre possibile impostare la propria destinazione e avviare la registrazione del percorso.

In viaggio

Smart Ride è un progetto che non vuole solo innovare il modo di vivere l’esperienza su due ruote, ma anche garantire un elevato livello di sicurezza su strada. Grazie agli specchietti intelligenti, i Samsung Head-up Display, è possibile visualizzare, senza qualsivoglia distrazione, informazioni utili lungo il tragitto, come possibili ostacoli, presenza di veicoli negli angoli ciechi, pedoni in carreggiata. Inoltre, durante il percorso si può verificare la presenza di colonnine di ricarica di tipo AC o DC nelle vicinanze della moto, grazie al GPS integrato nel Samsung Galaxy Watch.

Rivivere emozioni e condividere passioni

La riding experience Energica è caratterizzata da velocità e prestazioni: attivando la funzionalità Track Recording è possibile rivivere virtualmente sul proprio Samsung Smart TV le emozioni del percorso fatto grazie alla registrazione delle camere integrate nella moto e ai dati registrati dallo smartwatch. Inoltre, grazie a Smart Ride, il motociclista Energica può condividere la propria passione con gli amici attraverso le funzionalità di Track Sharing e Key Sharing. Nell’ottica di garantire una sicurezza più efficace possibile Samsung ed Energica hanno implementato un sistema di monitoraggio da remoto della moto quando usata da più utenti. È possibile visualizzare su una mappa la posizione attuale dell’utente e della sua moto Energica, definire un raggio in cui la moto può essere utilizzata ed essere avvisati nel momento in cui si allontana troppo.

Samsung Electronics

Samsung ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, elettrodomestici, sistemi di rete e memorie, sistemi LSI e soluzioni LED. Per essere aggiornati sulle ultime novità, è possibile visitare la sezione Samsung Newsroom su www.samsung.com.

Energica Motor Company S.p.A

Energica Motor Company S.p.A. è la prima casa costruttrice al mondo di moto elettriche ad elevate prestazioni e il costruttore unico della FIM Enel MotoE™ World Cup. Le moto Energica sono attualmente in vendita presso la rete ufficiale di concessionari ed importatori.