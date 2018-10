Samsung Electronics, arrivano in Italia i nuovi televisori QLED 8K

Samsung Electronics annuncia oggi l’arrivo ufficiale sul mercato italiano dei nuovitelevisori QLED 8K, con il modello Q900R disponibile nei tre formati da 65, 75 e 85 pollici.

Durante l’evento al Samsung District sono state presentate una serie di partnership esclusive, grazie alle quali tutti gli acquirenti dei nuovi TV Samsung QLED 8K potranno godersi in esclusiva una ricca libreria di documentari e film dedicati al mondo dell’arte, della naturae delle scienze interamente in risoluzione 8K.

La nuova gamma di TV Samsung 8K è un decisivo passo in avanti per la definizione del concetto di televisore del futuro.

Marco Hannappel, Vice President di Samsung Electronics Italia ha dichiarato ad Affaritaliani.it: "QLED 8K consente di vedere sempre meglio quello che il consumatore richiede e cioè grandissimi schermi da 75 pollici in su. Il consumatore richiederà sempre di più una grande qualità del conteitore e del contenuto. Il prodotto è già disponibile per i preordini".

VIDEO - Hannappel, VP Samsung Italia: "QLED 8K, disponinili i preordini"

Samsung QLED 8K Q900R: caratteristiche tecniche

Presentati per la prima volta alla recente IFA di Berlino, i nuovi Samsung TV 8K Q900R includono la tecnologia Real 8K Resolution: possiedono quattro volte il numero di pixel rispetto ai modelli 4K UHD (16 volte rispetto ai televisori Full HD) e sono in grado di produrre una luminosità massima di 4.000 nit

Il modello Q900R fa vanto della tecnologia Q HDR 8K, basata su HDR10+, che garantisce una perfetta riproduzione dei colori per immagini realistiche, proprio come sono state concepite originariamente dall’autore. Il sistema 8K AI Upscaling dei nuovi TV Samsung è una tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale e progettata per incrementare la qualità sia dell’immagine sia del suono, indipendentemente dalla qualità o dal formato dell’originale, alla risoluzione 8K.

Come ha spiegato ad Affaritaliani.it Francesco Leveque, marketing director divisione audio video di Samsung Italia: "Come Samsung abbiamo fatto un investimento importante: il lancio di quello che per noi è il prossimo passaggio per quanto riguarda le nuove tecnologie nel mondo della televisione. La sfida è portare un livello di complessità come quello dell'8K al consumatore".

VIDEO - Leveque, marketing director Samsung Italia: "Portiamo le nuove tecnologie al consumatore"

Il Processore AI Quantum 8K è in grado di rilevare se si stanno guardando contenuti da un servizio di streaming, un decoder, una connessione HDMI, USB, o perfino tramite il mirroring da un dispositivo mobile, e di eseguire l’upscaling del contenuto per la visualizzazione con risoluzione 8K. Il modello Q900R include anche la tecnologia Direct Full Array Elite, per un maggiore contrasto e un controllo preciso della retroilluminazione, e di un volume colore del 100%, che consente di riprodurre miliardi di sfumature per una precisione del colore mai vista prima.

Creato tenendo presenti innanzitutto le esigenze dei consumatori, il modello Q900R dispone di nuove funzioni che consentono di utilizzare il televisore in modo diverso, pur mantenendo sempre la massima qualità d’immagine e del suono. Per rendere ancora più semplice l’utilizzo, il TV riconosce e analizza numerosi dispositivi di intrattenimento connessi, inclusi i dispositivi audio collegati tramite cavo ottico con One Remote, e regola automaticamente la sorgente dell’immagine e l’uscita audio. La funzione Ambient Mode è stata potenziata consentendo di visualizzare sul TV immagini artistiche, previsioni meteo, notizie e altro ancora. Inoltre, il televisore può riprodurre, senza soluzione di continuità, lo sfondo dell’ambiente circostante integrandosi perfettamente in qualsiasi spazio. Sui nuovi QLED 8K Q900R non poteva mancare One Invisible Connection: un unico collegamento invisibile – lungo 5 metri - che incorpora il cavo ottico e quello di alimentazione, offrendo agli utenti maggiore libertà di scelta rispetto a dove e come collocare il televisore nell’ambiente. Miglioramenti intelligenti come SmartThings aumentano ulteriormente la capacità del modello Q900R di fornire un più veloce accesso alle informazioni e ottimizzare l’esperienza di visione.

Tra i partner di Samsung per il lancio della nuova gamma 8k c'è anche CHILI, azienda Europea che opera nell’ambito dell’Entertainment e offre il proprio servizio su Smart TV, lettori Blu-Ray, PC, tablet e smartphone. Giorgio Tacchia, Fondatore e CEO di CHILI, ha dichiarato: "In qualità di partner tecnologico e fornitore dei contenuti in 8K, offriamo in esclusiva ai Clienti Samsung i documentari d'arte in 8K, prodotti da MAGNITUDO con CHILI, in una qualità mai vista prima. I documentari saranno visibili su CHILI esclusivamente per i clienti che acquisteranno i nuovi TV QLED 8K”.

Tutta la magia e i colori dell’arte, della natura e delle scienze per i TV Samsung 8K

Acquistare uno dei nuovi QLED 8K Q900R darà la possibilità, in anteprima e in esclusiva per il nostro Paese, di fruire di una serie di contenuti inediti in 8K adatti a tutta la famiglia e in grado di mettere in risalto la formidabile qualità visiva dei nuovi TV

Arte

Dalleriprese esclusive di una selezione di oltre 60 capolavori del Bernini, in esposizione alla Villa Borghese di Roma, fino alla ricomposizione minuziosa delle migliaia di pagine dei Codici di Leonardo da Vinci, illustrate nell’avvincente film Leonardo Cinquecento, passando attraverso preziose collezioni e oggetti inestimabili appartenuti a principi e re in tutto il mondo, raccolti nel documentario La stanza delle meraviglie. Questi sono solo alcuni dei contenuti in 8K prodotti da MAGNITUDO con CHILI messi a disposizione sui nuovi TV QLED 8K di Samsung. Arte intesa come quadri e musei, ma anche come “opera a cielo aperto” grazie alla magnificenza degli scenari rappresentati in Mathera, il docu-film dedicato al passato, al presente e al futuro del capoluogo lucano, oggi patrimonio dell’Unesco.

Natura

Alaska: spirit of the wild, sfrutta invece tutta la potenza visiva dei TV Samsung 8K per guidare gli spettatori nei freddi territori del Nord-Ovest americano, immersi in una storia di sopravvivenza, in cui stagione dopo stagione la vita trionfa sulle continue sfide e le dure condizioni di una terra selvaggia. Infine, Rocky Mountain Express accompagna il pubblico in un viaggio ad altissima risoluzione su un treno a vapore che attraversa i panorami mozzafiato delle Rockies canadesi, raccontando l'epica avventura per la costruzione della prima ferrovia transcontinentale della nazione americana.

Scienze

Come potrebbe essere la vita degli astronauti in una città sulla Luna? Un vero e proprio laboratorio permanente con squadre di astronauti che si alterneranno nella gestione di centri di ricerca per esperimenti e attracco per le astronavi.

CHILI e Samsung offrono al pubblico italiano un suggestivo viaggio spaziale con Lunar City, un originalissimo documentario con immagini esclusive dello spazio in 8K, secondo capitolo di una trilogia dedicata allo spazio e realizzata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italianae la NASA, nel quale si racconta la futura esplorazione umana dello spazio oltre la Terra, fino alla Luna. A 50 anni dal ricordo indelebile della missione Apollo che tenne, quasi ipnotizzati, gli uomini di tutte le Nazioni davanti ai televisori, saremo catapultati nel futuro delle prossime missioni lunari all'insegna della tecnologia, contenuti esclusivi per dispositivi pronti a dare il massimo dell'esperienza, quasi immersiva dello Spazio. Lunar City descrive le sfide presenti e future, le tecnologie più avanzate messe in campo dalle più importanti Agenzie Spaziali del mondo e l'impegno delle risorse necessarie per garantire il raggiungimento di questo obiettivo che coinvolge tutti i Paesi. La Luna è la destinazione più adatta per uno sforzo globale, cooperativo e tecnologico destinato a segnare il nostro secolo.