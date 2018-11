Samsung presenta l’edizione 2018 di The Frame

SAMSUNG THE FRAME 2018

Rivivere nel salotto di casa le più belle e suggestive correnti artistiche italiane e straniere attraverso le opere di Botticelli, Piero della Francesca, Rosso Fiorentino e non solo. Da oggi, il Samsung Art Store, la piattaforma di contenuti dei TV The Frame che raccoglie un’eccezionale varietà di opere d’arte e fotografie, ospita una nuova selezione di capolavori assoluti della pittura occidentale: 24 opere provenienti da uno dei musei più famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni di pitture e di sculture antiche, le Gallerie degli Uffizi.

Samsung, attraverso questa partnership e il concetto stesso di The Frame, ripensa il modo di vivere l’arte, promossa così anche attraverso l’innovazione tecnologica che consente di godere, come mai prima d’ora, delle opere dei musei più importanti al mondo in casa propria. Facendosi portavoce della bellezza e del valore culturale intrinseco dell’arte, Samsung e le Gallerie degli Uffizi propongono un viaggio che attraversa i secoli celebrando alcuni tra i più grandi artisti. Un percorso per scoprire opere come “Annunciazione”, un’opera giovanile di Leonardo da Vinci, e “Angelo Musicante”, dipinto che mostra la reinterpretazione di Rosso Fiorentino di un tema tradizionale, reso particolarmente vivido da una stesura pittorica di grande modernità.

Samsung The Frame 2018, la nuova versione del televisore lifestyle dell’azienda, presenta nuove funzionalità avanzate e una sempre maggiore possibilità di vivere l’arte adattandola ai propri spazi grazie a Samsung Art Store, che ospita una collezione diversificata e in continua crescita di opere d’arte e fotografie appartenenti a musei, gallerie e artisti tra i più importanti a livello mondiale. Con oltre 800 opere disponibili, Samsung Art Store è la più ampia piattaforma al mondo di contenuti d’arte e fotografie realizzata ad hoc per dei televisori, e disponibile in esclusiva per i TV The Frame.

Progettare gli spazi della casa con un tocco di interior design e lasciarsi ispirare ogni giorno dalle opere d’arte grazie alla tecnologia: questo è The Frame. L’interfaccia utente migliorata del televisore suddivide le centinaia di opere per categoria, come disegni o fotografie, e consente la creazione di una galleria d’arte personalizzata riproducibile in modo casuale e con la frequenza desiderata, proprio come una playlist di brani musicali. Grazie a questo nuovo modo di gestire il portfolio artistico di The Frame, è possibile scegliere in maniera semplice e veloce l’opera più adatta in base alle specifiche necessità stilistiche.

“Abbiamo progettato The Frame per le persone che desiderano le funzionalità di un ampio TV UHD 4K senza dover rinunciare a un raffinato ed elegante interior design” ha dichiarato Marco Hannappel, Vice President di Samsung Electronics Italia. “The Frame con la sua ampia collezione di opere d’arte, tra cui oggi siamo orgogliosi di avere alcuni dei più grandi capolavori dell’arte occidentale grazie alla collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, si propone di ripensare il rapporto estetico tra tecnologia, arte e design. Il concetto che abbiamo voluto portare avanti e sviluppare con la nuova edizione di The Frame è quello di offrire alle persone la libertà di progettare l’ambiente dei propri sogni con la flessibilità e dinamicità data dalla possibilità di cambiare il design ogni volta che lo desiderano grazie alla galleria d’arte del TV.”

Samsung The Frame 2018: un televisore quando è acceso...

The Frame è dotato di un nitidissimo schermo UHD 4K con tecnologia HDR10+. Analogamente alla linea di TV QLED di Samsung per il 2018, la nuova edizione di The Frame include rinnovate funzionalità intelligenti che rendono molto facile e veloce configurare il televisore e accedere ai contenuti.

Grazie alla funzione Easy Set Up, gli utenti possono trasferire rapidamente i dati relativi alla rete Wi-Fi e all’account Samsung dal proprio telefono al televisore tramite Bluetooth a basso consumo (BLE), senza dover ricordare o digitare nuovamente la password. Inoltre, il menu Smart Hub consente di navigare in modo intuitivo tra servizi di streaming, console e TV in diretta, mentre la guida universale propone contenuti personalizzati in base ai gusti degli spettatori.

The Frame include anche S-Voice che consente agli utenti di utilizzare comandi vocali per accedere ai propri programmi preferiti e controllare sistemi di illuminazione intelligenti, soundbar, telecamere, serrature e altri dispositivi compatibili tramite SmartThings, il dashboard IoT di Samsung.

Samsung The Frame 2018: ...un’opera d’arte quando è spento

Quando non è in uso, i sensori di movimento e di luminosità integrati trasformano The Frame in un’opera d’arte sorprendentemente realistica. Proprio come un quadro tradizionale ha un aspetto diverso a seconda dell’ora del giorno, questi sensori regolano la luminosità dello schermo in base alla luce presente nella stanza.

Grazie alla collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e alla modalità Art Mode, sarà suggestivo assistere dal proprio salotto all’approdo della dea dell’amore e della bellezza sull’isola di Cipro esattamente come Alessandro Filipepi, detto Botticelli, l’ha dipinto nella sua opera “Nascita di Venere”.

Inoltre, il rinnovato Samsung Art Store di The Frame 2018 è la piattaforma ottimizzata che offre ai consumatori nuovi modi per accedere alle opere d'arte. Tra le caratteristiche principali:

Slideshow: permette di impostare una presentazione delle opere selezionate dall'utente che cambia automaticamente a intervalli compresi tra 10 minuti e 7 giorni in base alle impostazioni personali

Curation: il modo perfetto per scoprire nuovi artisti e opere grazie a una serie di consigli artistici su diverse tematiche - come ad esempio il colore blu, l'arte per il lunedì mattina e tanti altri

Preferiti: consente agli utenti di selezionare le opere d’arte preferite e creare la propria collezione di capolavori alla quale accedere con estrema facilità e da utilizzare in modalità Slideshow.



The Frame è stato pensato per fondersi con lo stile d’arredamento e il design della casa, impreziosendolo con splendide opere d’arte. Gradevole e elegante da tutte le angolazioni, il TV si integra alla perfezione con l’ambiente anche grazie alla staffa No Gap Wall-Mount che consente di appendere il televisore senza spazi tra il dispositivo e la parete garantendo un risultato pulito e impeccabile. L’estetica di The Frame è personalizzabile scegliendo una delle quattro cornici magnetiche[1] per consentire agli utenti di cambiare facilmente il design del proprio TV adattandolo all’ambiente in cui si trova.

Samsung ha voluto dotare il nuovo The Frame del cavo One Invisible Connection, un unico collegamento sottile e trasparente che trasmette sia l’alimentazione che i dati A/V eliminando l’ingombro fisico ed estetico dei cavi sotto il televisore.

Samsung The Frame 2018 sarà disponibile in diversi formati a partire da 43 pollici.