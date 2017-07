Samsung Smart Fitness è a Rimini, tappa finale del progetto dedicato agli amanti dello sport outdoor con i dispositivi mobile e wearable per il fitness Samsung.

Samsung Electronics Italia annuncia il lancio della quarta e ultima tappa italiana di Samsung Smart Fitness, l’iniziativa, patrocinata dal comune di Rimini, che celebra lo sport all’aperto valorizzando il suo ruolo nella società e nell’ambiente urbano. Samsung Smart Fitness è un progetto innovativo, partito lo scorso dicembre a Milano e proseguito poi a Firenze e Roma nei primi mesi del 2017, che valorizza l’importanza dello sport quale attività personale e sociale, e diffonde una cultura del benessere e della cura della persona attraverso la migliore tecnologia dell’ecosistema Samsung Mobile. Fino a fine agosto, in un’area dedicata appositamente all’altezza del n. 21 del Lungomare Augusto Murri (di fronte ai Bagni 41), i cittadini riminesi e tutti i turisti del litorale romagnolo avranno a loro disposizione gli accessori di allenamento di MyEquilibria, un albero concettuale dal design sofisticato integrato nel contesto paesaggistico che, assieme ai dispositivi indossabili di Samsung, abilita nuove opportunità, incentivando le persone a viverlo come risorsa per praticare sport all’aria aperta.

Samsung Smart Fitness: a Rimini il progetto per gli amanti dello sport outdoor. Le sessioni di allenamento libere e gratuite tenute dai trainer professionisti

Inoltre, Samsung mette a disposizione di tutti gli sportivi della zona un ricco calendario di sessioni di allenamento libere e gratuite tenute dai trainer professionisti, consultabili e gestibili attraverso l’applicazione Samsung Members (già disponibile in download gratuito per il proprio device Samsung). L’app permette agli utenti di registrarsi e prenotare la lezione con un Samsung Gear S3, e tracciare la performance del proprio allenamento. Le lezioni saranno disponibili ogni martedì e giovedì dalle 19 alle 20, fino alla fine di agosto. È anche possibile allenarsi in autonomia, sfruttando le potenzialità di tutti gli accessori della struttura MyEquilibria grazie ad un totem interattivo collegato all’app Samsung Members che propone diversi video tutorial. Per agevolare la fruizione dei video, la piattaforma è dotata di connessione WiFi gratuita.